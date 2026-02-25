중국 누리꾼, "한국은 문화 도둑국" "중국설 훔쳤다" 주장

▲ 중국 누리꾼으로 추정되는 이들이 서 교수 SNS에 남긴 댓글과 DM

중국 누리꾼으로 추정되는 일부 사회관계망서비스(SNS) 이용자들이 "한국은 문화 도둑국", "중국설을 훔쳐 설날을 만들었다"고 주장한 것으로 알려졌습니다.서 교수는 오늘(25일) SNS를 통해 "많은 중국 누리꾼이 댓글과 다이렉트 메시지(DM)로 테러를 자행했다"며 "근거 없는 글과 욕을 1주일 내내 끊임없이 달았다"고 밝혔습니다.그는 최근 SNS를 통해 설을 전후로 전 세계 곳곳에서 잘못 쓰이고 있는 '중국설' 표기를 '음력설' 표기로 바꾸자는 캠페인을 펼친 바 있습니다.유엔, 애플, 영국박물관 등에서는 여전히 '중국설' 표기를 유지하고 있습니다.서 교수는 지난해 추석 때 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 구단 맨체스터 시티가 한국 팬들을 위해 추석 인사 영상을 올렸다가 논란이 된 일화도 언급했습니다.당시 이 영상을 두고 중국 일부 언론은 "중국 전통문화를 훔쳤다"고 비난했고, "중국 내 여론이 들끓고 있다"고 보도하기도 했습니다.서 교수는 "한국이 중국 문화를 훔쳤다는 억지 주장은 멈추고, 한국 드라마와 영화, 예능 등 다양한 문화 콘텐츠를 훔쳐보지 말아야 한다"며 "한국 기업의 인기 상품을 짝퉁으로 만들어 더 이상 전 세계에 유통하지 말길 바란다"고 지적했습니다.(사진=서경덕 교수 SNS 캡처, 연합뉴스)