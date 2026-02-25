뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

높이뛰기 우상혁, 슬로바키아 실내 대회 3위…2m30

서대원 기자
작성 2026.02.25 08:20 조회수
높이뛰기 우상혁, 슬로바키아 실내 대회 3위…2m30
▲ 우상혁(오른쪽)이 25일(한국시간) 2026 세계육상연맹 인도어 투어 실버 반스카비스트리차 실내높이뛰기 대회에서 3위에 오른 뒤 트로피를 들고 활짝 웃고 있다.

높이뛰기 간판 우상혁 선수가 올 시즌 두 번째 대회 만에 처음으로 시상대에 섰습니다.

우상혁은 슬로바키아 반스카비스트리차에서 열린 세계육상연맹 인도어 투어 반스카비스트리차 실내높이뛰기 대회에서 2m30을 넘어 3위를 차지했습니다.

체코의 얀 스테펠라가 2m32로 우승했고, 일본의 신노 도모히로가 2m30으로 2위에 자리했습니다.

신노는 2m30을 2차 시기에, 우상혁은 3차 시기에 넘어 순위가 갈렸습니다.

2022년과 2024년, 그리고 지난해 이 대회 우승자인 우상혁은 이 대회에서만 통산 4번째 우승에 도전했지만 2m32의 벽에 막혀 3위로 마쳤습니다.

이달 초 시즌 첫 출전 대회였던 체코 대회에서 2m25로 4위에 그쳤던 우상혁은 두 번째 대회에서는 기록도, 순위도 끌어올리며 기대감을 키웠습니다.

우상혁은 다음 달 폴란드에서 열리는 세계실내육상선수권 대회에서 지난해에 이어 2년 연속이자 통산 3번째 우승에 도전하는데, 이번 대회에서 남자 높이뛰기 출전 기준 기록인 2m30을 넘어 세계실내선수권 출전권을 확보했습니다.

(사진=대한육상연맹 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
서대원 기자 사진
서대원 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지