유엔총회, 우크라 지지 결의 채택…미·중은 기권

▲ 유엔총회 우크라 결의안 채택

유엔총회는 러시아가 우크라이나를 침공한 지 4년이 된 현지 시간 24일, 뉴욕 유엔본부에서 회의를 열고 우크라이나의 지속적인 평화를 지지하는 내용의 결의를 채택했습니다.투표에 참여한 유엔 회원국 170개국 가운데 한국을 포함한 107개국이 찬성표를 던졌고, 러시아, 북한, 벨라루스 등 12개국이 반대표를 던졌습니다.미국과 중국을 포함한 51개국은 기권했습니다.유엔총회 결의는 러시아의 우크라이나 침공이 4년째 지속되면서 우크라이나와 지역·국제 안정에 심각하고 장기적인 결과를 초래하고 있는 것에 우려를 표하면서 우크라이나의 주권과 독립, 영토 보전에 대한 강력한 지지를 재확인하는 내용을 담았습니다.우크라이나의 민간 시설 및 민간인, 에너지 기반 시설을 대상으로 한 러시아의 강화된 공격과 인도주의적 상황의 심각한 악화에 깊은 우려를 표하면서 양국에 즉각적이고 무조건적인 휴전을 촉구했습니다.유엔총회 결의는 유엔 안전보장이사회(안보리) 결의와 달리 국제법상 구속력은 없지만 다수 유엔 회원국의 의지를 반영했다는 점에서 정치적·외교적인 의미를 지닙니다.주유엔 미국대표부의 태미 브루스 부대사는 미국이 기권을 행사한 배경에 대해 전쟁 종식을 위한 외교적 노력을 지원하기보다는 오히려 그 노력을 방해할 가능성이 있는 문구가 포함돼 있다고 설명했다고 AFP통신은 전했습니다.안보리도 우크라이나를 의제로 공식회의를 열었지만, 별도 결의안이나 성명 채택은 하지 않았습니다.안보리는 의사결정 구조상 상임이사국인 러시아가 거부권을 보유하고 있어 우크라이나 전쟁과 관련해 행동을 취하지 못한다는 국제사회의 지적을 받아왔습니다.브루스 주유엔 미국 부대사는 안보리 발언에서 "트럼프 대통령의 리더십 아래 미국은 협상을 통한 지속 가능한 전쟁 종식을 위해 계속해서 노력하고 있다"며 "군사력으로는 결코 이 분쟁을 해결할 수 없으며, 오직 양측이 합의하는 외교적 해결책만이 끝낼 수 있다"라고 말했습니다.이어 북한, 이란, 쿠바 등 제3국이 러시아를 지원하는 게 전쟁을 지속 가능하게 만들고 있다며 러시아에 대한 모든 지원 중단을 촉구했습니다.안토니우 구테흐스 유엔 사무총장은 이날 안보리 회의에서 로즈메리 디카를로 유엔 사무차장이 대독한 성명에서 우크라이나 전쟁이 "우리 공동의 양심에 남은 얼룩"이라고 말하며 즉각적인 휴전을 촉구했습니다.구테흐스 총장은 러시아의 우크라이나 침공에 대해 "우리는 이 명백한 국제법 위반이 초래한 연쇄적 결과를 목격해 왔다"며 "지금은 즉각적이고 완전하며 무조건적인 휴전을 실현할 때"라고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)