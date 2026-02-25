북, 당대회 분야별 협의회 이어져…'결정서' 초안 논의

▲ 북한은 지난 23일 당대회 5일 회의를 열고 당중앙위원회 제9기 전망목표와 계획을 연구·토의하기 위한 공업·농업·경공업·문화·건설·군사·군수·법무·대외·당사업 부문별 연구 및 협의회를 진행했다고 조선중앙TV가 24일 보도했다.

북한이 당대회 6일 차인 어제(24일) 분야별 연구 및 협의회에 이어 향후 5년 간의 정책 기조를 담을 결정서 도출 작업에 착수했습니다.이번 당 대회 기간에는 대외 메시지가 사실상 생략되다시피한 상황이어서 결정서의 내용과 공개 수위에도 관심이 쏠립니다.중앙통신은 어제 당 정치국 상무위원들을 비롯해 당 중앙지도기관 구성원들이 지도하는 가운데 경제, 국방, 대외, 당사업을 비롯한 여러 부문의 연구 및 협의회가 진행됐다고 밝혔습니다.중앙통신은 협의회에서 "부문별, 단위별 사업 방향과 계획에 대한 토의가 심화"됐고, 이어 "집체적 토의 결과들이 당대회 결정서 초안 작성위원회에 집중되고 있다"고 덧붙였습니다.토의 내용은 경제 정책에 관련된 것들이 일부 소개됐을 뿐 대외 정책과 국방 분야 세부 사항은 별도로 언급되지 않았습니다.통신은 "중요 대상들의 기술개건, 현대화 공사들과 수도건설과 지방발전 정책 대상 건설을 힘있게 추진하는데 각 부분이 일치한 행동 보조를 맞추기 위한 실무 대책들이 협의됐다"고 밝혔습니다.북한은 분야별 연구 및 협의회 일정을 마무리하고 조만간 당대회 결정서 내용을 확정할 것으로 예상됩니다.(사진=조선중앙TV, 연합뉴스)