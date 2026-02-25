[단독] 증권사 부장이 '시세 조종'…대신증권 압수수색

<앵커>



검찰이 대신 증권의 전직 간부가 코스닥 주가 조작에 가담한 혐의를 포착하고 대신 증권 본사를 압수 수색했습니다. 이재명 대통령이 "주가조작은 패가망신"에 준하는 처벌을 해야 한단 메시지를 계속해서 내고 있는 가운데, 검찰 수사도 본격화하고 있습니다.



원종진 기자입니다.



<기자>



서울남부지검 증권범죄합수부가 어제(24일) 오전 압수수색에 나선 곳은 대신증권 본사입니다.



지난해까지 부장으로 재직했던 A 씨가 코스닥 상장사인 가구제조업체 B 사의 주가를 조작했단 혐의를 수사하기 위해서입니다.



A 씨는 지난 2024년 말부터 지난해 초까지 시세조종 세력과 공모해 주가를 조종한 혐의를 받고 있는 걸로 파악됐는데, 이 기간 B 사 주가는 한때 큰 폭의 상승세를 보이기도 했습니다.



A 씨는 시세조종세력과 약속한 가격에 주식을 사고파는 통정매매를 실행하거나, 거래량을 부풀리기 위해 고객 계좌나 차명 계좌를 동원한 것으로 조사됐습니다.



주가 조작 세력에 자금을 댄 혐의를 받는 인물 가운데에는 유명 인플루언서 남편 C 씨도 포함됐는데, 검찰은 어제 C 씨 자택도 압수수색했습니다.



대신증권 측은 SBS에 "관련 의혹을 인지한 직후인 지난해 6월부터 자체 감사를 실시한 뒤 A 씨를 중징계하고 고발했다"며 "향후 수사에도 적극 협조하겠다"고 밝혔습니다.



최근 정부와 여당이 주가지수를 부양하기 위한 정책들을 잇따라 내놓고 있는 가운데, 이재명 대통령은 주가조작은 패가망신에 준하는 처벌을 해야 한단 경고성 메시지를 여러 차례 냈습니다.



검찰은 시세조종 세력이 주요 증권사의 부장으로 재직하던 인물과 결탁해 주가를 조작한 혐의가 중하다고 보고 있어 압수수색 결과 분석을 토대로 수사 확대에 나설 방침입니다.



(영상취재 : 강시우, 영상편집 : 김병직)