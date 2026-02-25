1. 3차 상법 개정안 상정…7박8일 필리버스터 정국



기업의 자사주 소각을 의무화하는 3차 상법 개정안이 국회 본회의에 상정돼 무제한 토론, 필리버스터가 진행 중입니다. 민주당은 길게는 7박 8일 동안 이어질 필리버스터를 거쳐 이른바 '사법 3법'과 국민 투표법 개정안 같은 쟁점 법안들을 강행 처리하겠단 계획입니다.



2. 오늘 법원장회의…'사법 개혁 3법' 논의.



국회 통과를 앞둔 '사법 개혁 3법' 문제를 논의하기 위해 오늘(25일) 오후 전국 법원장회의가 열립니다. 법원은 그동안 사법 독립이 보장돼야 한다며 반대 입장을 밝혀왔습니다.



3. 트럼프, 오늘 국정연설…"15% 인상 작업 진행 중".



트럼프 미국 대통령이 오늘 오전 집권 2기 첫 국정연설을 합니다. 백악관은 어제부터 10%로 적용되고 있는 새 관세를 15%로 올리는 실무 작업을 진행하고 있는 걸로 전해졌습니다.



4. "농지까지 투기 대상"…'강제 매각 명령' 검토.



이재명 대통령이 모든 문제의 원천은 부동산 문제라면서 농지까지도 투기 대상이 됐다고 지적했습니다. 허위 농지로 드러나면 강제 매각하는 방안도 검토하라고 지시했습니다.