[날씨] 봄 날씨 '성큼'…낮부터 전국 15도 안팎

오늘(25일) 낮부터는 기온이 오르며 일교차가 크게 벌어지겠습니다.



동풍이 불어들 면서 서쪽을 중심으로 기온이 오르겠습니다.



현재 서울이 영하 1도, 대전 1.8도, 광주 0.9도로 쌀쌀하게 시작하고 있는데요.



한낮에는 대부분 지역이 15도 안팎까지 오르며 어제 낮보다 5도에서 10도가량 껑충 올라 온화하겠습니다.



오전까지 경기 남부 내륙과 충청권 내륙, 호남 지역은 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼어 있어 운전 조심하셔야겠습니다.



당분간 수도권과 강원 지역은 대기가 무척 건조하겠고요.



눈이 쌓여 있는 충청 이남 지역을 중심으로는 미끄럼 사고에 조심하셔야겠습니다.



내일까지 제주는 5mm 안팎의 비가 내리겠습니다.



오늘 강원 영동과 경상권은 흐리겠고 그 밖의 내륙 지역은 대체로 맑겠습니다.



한편 오늘 대기 질은 보통에서 좋음 수준을 보이겠습니다.



현재 기온 보시면 강릉이 0.1도, 대구 1.5도 가리키고 있고요.



한낮에 강릉이 10도, 울산 12도 예상됩니다.



이번 주 금요일과 대체 공휴일인 다음 주 월요일 강원 영동과 남부 지방에 또 한 차례 눈, 비 소식이 나와 있고요 당분간 일교차 큰 날씨가 이어지겠습니다.



(박세림 기상캐스터)