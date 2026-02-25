뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'무려 1억 원' 터널서 발견…"싸우다 홧김에 휙"

SBS 뉴스
작성 2026.02.25 07:31 조회수
PIP 닫기
지난 연말, 고속도로 터널에서 무려 100돈짜리 금팔찌가 발견돼 화제였는데요. 드디어 주인을 찾았다고요?

현재 시세로 약 1억 원이 넘는 고가의 팔찌였는데요.

경찰이 범죄 연관성까지 따지며 백방으로 주인을 찾았는데 소유권을 주장한 한 남성이 나타났습니다.

사연인 즉슨, 운전 중 아내와 심한 부부싸움을 벌였고 홧김에, 손목에 차고 있던 금팔찌를 차창 밖으로 던졌다는 것입니다.

이 남성, 뒤늦게 인천경찰청과 국토관리사무소에 분실 신고를 하고 애타게 찾고 있었다고 하네요.

워낙 고가의 팔찌다 보니 소유권을 확인하는 과정도 까다로웠습니다.

경찰은 팔찌를 판매한 서울 종로 금은방까지 찾아가 남성의 진술내용과 분실신고가 모두 일치한다는 걸 확인하고서야 팔찌를 돌려줬습니다.

그럼 이 팔찌를 주워 신고한 시민은 어떻게 될까요?

유실물법에 따라 습득자는 물건 가액의 5%에서 20% 사이의 사례금을 받을 수 있는데 현재 금 시세로 따지면 최소 500만 원에서 많게는 2천만 원인 셈이죠.

다만 사례금은 민사 사항으로, 주인과 신고자가 원만하게 협의해 결정하게 됩니다.
 
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지