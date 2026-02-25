'무려 1억 원' 터널서 발견…"싸우다 홧김에 휙"

지난 연말, 고속도로 터널에서 무려 100돈짜리 금팔찌가 발견돼 화제였는데요. 드디어 주인을 찾았다고요?



현재 시세로 약 1억 원이 넘는 고가의 팔찌였는데요.



경찰이 범죄 연관성까지 따지며 백방으로 주인을 찾았는데 소유권을 주장한 한 남성이 나타났습니다.



사연인 즉슨, 운전 중 아내와 심한 부부싸움을 벌였고 홧김에, 손목에 차고 있던 금팔찌를 차창 밖으로 던졌다는 것입니다.



이 남성, 뒤늦게 인천경찰청과 국토관리사무소에 분실 신고를 하고 애타게 찾고 있었다고 하네요.



워낙 고가의 팔찌다 보니 소유권을 확인하는 과정도 까다로웠습니다.



경찰은 팔찌를 판매한 서울 종로 금은방까지 찾아가 남성의 진술내용과 분실신고가 모두 일치한다는 걸 확인하고서야 팔찌를 돌려줬습니다.



그럼 이 팔찌를 주워 신고한 시민은 어떻게 될까요?



유실물법에 따라 습득자는 물건 가액의 5%에서 20% 사이의 사례금을 받을 수 있는데 현재 금 시세로 따지면 최소 500만 원에서 많게는 2천만 원인 셈이죠.



다만 사례금은 민사 사항으로, 주인과 신고자가 원만하게 협의해 결정하게 됩니다.

