브라질 남동부 폭우 강타…"사망·실종자 60여 명"

▲ 24일(현지시간) 폭우로 인한 산사태 피해 지역 실종자 수색 현장

브라질 남동부 지역을 강타한 폭우와 홍수로 인명·재산 피해가 잇따르고 있습니다.브라질 미나스제라이스 주정부는 현지시간 24일, 엑스(X·옛 트위터)와 페이스북 등 소셜미디어에 올린 게시물에서 "당국은 오늘 주내 곳곳에서 보고된 폭우로 인해 강이 범람하고 산사태가 발생한 것에 대응하기 위해 노력하고 있다"라며 위험 지역 주민들에게 안전한 곳으로 대피하라고 강하게 권고했습니다.G1과 CNN브라질 등 현지 언론 보도를 보면 피해는 주이스지포라와 우바 지역에 집중됐습니다.주택 붕괴와 가옥·도로·건물 침수로 지금까지 23명이 숨지고 최소 45명이 실종된 것으로 당국은 파악했다고 G1은 전했습니다.우바 지역에서는 주택이 흙더미에 깔리거나 상가가 붕괴하기도 한 것으로 나타났습니다.현지 당국에서 주이스지포라 등지를 재난 지역으로 선포한 가운데 각급 학교에는 휴교령이 내려졌습니다.현지 소셜미디어에는 범람한 강물로 진흙탕처럼 변한 도심 모습을 담은 사진과 동영상이 올라왔습니다.인구 50만명가량의 주이스지포라에서 기상당국은 이달에만 584㎜의 누적 강우량을 기록했다고 밝혔습니다.이는 월 평균치의 2배를 넘는 수치로, 도시에서 가장 많은 강우량이 측정된 사례입니다.(사진=AFP, 연합뉴스)