강경화 "트럼프 방중 때 북미 대화 모든 가능성 염두"

▲ 강경화 주미대사가 24일(현지시간) 워싱턴 DC의 한국 문화원에서 한국 특파원단과 간담회를 하고 있다.

강경화 주미대사는 현지시간 24일, 미 연방 대법원의 상호관세 위법 판결 이후 도널드 트럼프 미국 대통령이 새로운 글로벌 관세를 부과한 것과 관련해 "트럼프 행정부의 후속조치 동향을 면밀히 파악하는 한편 (한국 정부의) 대미 협의가 우호적 분위기 속에서 조성될 수 있도록 지원하겠다"고 밝혔습니다.강 대사는 워싱턴 DC 한국 문화원에서 열린 한국 특파원단과의 간담회에서 "대법원 판결에 대해 우리 정부는 국익에 가장 부합하는 방법으로 대응할 예정"이라고 말했습니다.강 대사는 또한 이번 판결에서도 명확하게 지침이 나오지 않은 상호관세 환급 문제와 관련해서는 "절차에 대한 불확실성은 여전히 남아 있다"고 평가했습니다.그러면서 "우리 기업에 정확한 정보가 적시에 전달될 수 있도록 미국 진출 기업과 경제 단체 등과 긴밀히 협의해 나가겠다"고 덧붙였습니다.강 대사는 트럼프 대통령의 3월 말∼4월 초 중국 방문과 관련해선 "북미 대화 가능성에 대해서도 모든 가능성을 염두에 두고 관련 동향을 예의주시하고 있다"고 밝혔습니다.이어 "우리는 러시아-우크라이나 전쟁 진행 상황, 미·중 관계, 북·중 관계 등 다양한 요소를 종합적으로 고려해 상황을 지켜보고 있다"고 덧붙였습니다.강 대사는 "대사관은 (미국) 국가안보회의(NSC), 국무부 등 행정부와 각급에서 수시로 소통하면서 북한의 대내외 동향을 공유하고 대북 정책 방향을 논의하고 있다"고 말했습니다.강 대사는 또 트럼프 대통령이 한국산 자동차 등에 대한 관세를 15%에서 25%로 재인상하겠다고 위협한 상황과 관련해선 "미 행정부 각급과 긴밀히 소통하면서 미국 측의 진의를 파악하고 상황이 악화되지 않도록 관리했다"고 소개했습니다.한국의 대미투자특별법 입법 과정에 대해서도 "미국 측에 적극 설명하고 앞으로도 관련 사항을 세심히 관리해 나가고자 한다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)