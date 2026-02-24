"다카이치 측, 총선 당선자들에 수십만원 선물 배포"

▲ 다카이치 사나에 일본 총리

다카이치 사나에 일본 총리 측이 이달 8일 중의원 선거(총선)에서 당선된 집권 자민당 의원들에게 수만 엔(수십만원) 상당의 축하 선물을 나눠줬다고 교도통신과 주간지 슈칸분분분이 보도했습니다.보도에 따르면 다카이치 총리 사무소 관계자는 자민당 의원 사무소를 각각 방문해 축하 명목으로 수만 엔 상당의 '카탈로그 기프트'를 배포했습니다.카탈로그 기프트는 책자 형태 상품 목록으로, 받은 사람이 원하는 선물을 골라 수령할 수 있습니다.초선 의원은 물론 재선 의원 일부도 다카이치 총리 사무소 측의 카탈로그 기프트를 받은 것으로 알려졌습니다.슈칸분분분은 오늘 저녁까지 최소 4명의 중의원(하원) 의원이나 의원 사무소 관계자가 선물 수령을 인정했다고 전했습니다.이 매체는 다카이치 총리 사무소에 관련 사안을 질의했으나, 답변이 없었다고 덧붙였습니다.자민당은 2023년 파벌 중심의 이른바 '비자금 스캔들'로 홍역을 치렀고, 이시바 시게루 전 총리도 작년 3월 중의원 초선 의원들에게 1인당 10만엔(약 93만원) 상당의 상품권을 배포했다가 비판에 직면했습니다.여기에 다카이치 총리까지도 정치자금 문제에 휘말릴 가능성이 커지면서 자민당 내부에서는 불만의 목소리가 나온다고 교도통신이 전했습니다.자민당 의원 중 한 명은 "사무소에 논의 없이 (카탈로그 기프트가) 와 있었다"며 "이것은 폭탄이 될 것"이라고 교도통신에 말했습니다.교도통신은 "(자민당의) 정치자금 문제로 국민의 불신이 강한 상황에서 야당은 반드시 비판할 것"이라며 이 사안이 2026회계연도(2026년 4월∼2027년 3월)예산안 심의에도 영향을 줄 가능성이 있다고 해설했습니다.이어 "정치자금규정법은 개인이 정치가의 정치 활동과 관련해 기부해서는 안 된다고 규정하고 있어서 다카이치 총리가 (선물) 배포 취지를 어떻게 설명할 것인지가 초점이 될 수 있다"고 지적했습니다.이시바 전 총리는 지난해 배포한 상품권에 대해 의원과 가족을 치하하려는 취지였기 때문에 법에 저촉되지 않는다고 주장했지만, 관련 보도 직후 내각 지지율이 급락했습니다.다카이치 총리는 지난 총선에서 자민당 압승을 이끌었고 60∼70%대의 높은 지지율을 유지하고 있지만 이번 사안에 대한 부정적 여론이 확산할 경우 타격이 불가피할 것으로 전망됩