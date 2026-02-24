'이란 겨냥' 미국 항모전단 지중해 진입…"곧 이스라엘 입항"

▲ 미군 제럴드 R. 포드 항공모함

미국의 이란 공격이 임박했다는 관측 속에 미군 제럴드 R. 포드 항공모함 전단이 현지시간 23일, 지중해에 진입, 이스라엘 북부 하이파에 입항한다고 일간 예루살렘포스트가 보도했습니다.보도에 따르면 미군 유조선과 화물기, 급유기 등 지원 전력도 이미 이스라엘 내 여러 비행장과 항만에 도착했며 소식을 전했습니다.AFP 통신 등은 이날 기준으로 포드함이 그리스 남부 크레타섬에 정박한 모습이 포착됐다고 보도하기도 했습니다.하이파는 이스라엘 해군본부와 주요 정유시설이 있는 항구도시로 지난해 6월 이스라엘이 이란 핵시설 등을 전격 공습하면서 발발했던 '12일 전쟁' 시기 이란이 보복 목표로 삼았던 지역이기도 합니다.예루살렘포스트는 이미 중동 지역에 약 4만 명의 미군 병력이 배치됐고, 포드함이 이끄는 미 해군 제12항모강습단이 가세하면서 수천 명이 증원됐다고 설명했습니다.포드함이 하이파항을 정박지로 선택한 것은 이란에 대한 공격 태세를 갖추고 미국의 맹방 이스라엘을 겨냥한 이란의 보복에 대비하는 차원으로 해석됩니다.미국은 최근 이란 주변에 주요 전략자산을 집중 배치하면서 이란의 잠재적인 보복 표적이 될 수 있는 곳들에 안전 조치를 내리고 있습니다.레바논의 LBCI 방송은 레바논 주재 미국대사관이 직원 수십 명을 해외로 대피시켰다고 보도했으며 미국 국무부는 최근 안보 상황을 검토한 결과 비필수 인력을 내보내기로 결정했다고 확인했습니다.미국은 지난해 6월, 이란 핵시설 폭격에 돌입하기 전에도 레바논과 이라크 등 중동 지역 대사관에 유사한 소개령을 내린 바 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)