뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

탁구 김나영-유한나 콤비, WTT 싱가포르 스매시 8강 진출

전영민 기자
작성 2026.02.24 19:20 조회수
탁구 김나영-유한나 콤비, WTT 싱가포르 스매시 8강 진출
▲ WTT 대회에 나선 김나영(오른쪽)과 유한나의 경기 장면

한국 여자 탁구의 '환상 콤비'인 김나영-유한나(포스코인터내셔널) 조가 2026 월드테이블테니스(WTT) 싱가포르 스매시 8강에 올랐습니다.

김나영-유한나 조는 오늘(24일) 싱가포르에서 열린 대회 여자복식 16강에서 칠레의 파울리나 베가-다니엘라 오르테가 조를 게임 점수 3대 0으로 완파했습니다.

이로써 8강에 오른 김나영-유한나 조는 중국의 콰이만-천이 조와 준결승 진출 티켓을 다툽니다.

이달 중순 WTT 스타 컨텐더 첸나이 대회 준우승을 차지한 세계랭킹 2위 김나영-유한나 조는 베가-오르테카 조를 맞아 첫 게임을 11대 3으로 가볍게 따낸 뒤 2게임 승리에 이어 듀스 대결을 펼친 3게임도 12대 10으로 이겨 8강행을 확정했습니다.

한국의 여자 에이스 신유빈(대한항공)도 일본의 나가사키 미유와 호흡을 맞춰 인도의 디야 치탈레-야샤스위니 고르파데 조를 3대 0으로 꺾고 8강에 합류했습니다.

반면 남자복식에 나선 세계 2위 임종훈-안재현(한국거래소) 조는 벨기에의 마르틴 알레그로-아드리앙 라센포스 조에 2대 3으로 역전패해 16강에서 탈락했습니다.

혼합복식 8강에 오른 세계랭킹 1위 콤비 임종훈-신유빈 조는 독일의 당치우-자비네 빈터 조와 25일 4강 길목에서 맞붙습니다.

(사진=WTT 인스타그램 캡처, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
전영민 기자 사진
전영민 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지