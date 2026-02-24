중, 미에 "관세 추가 말라…곧 열릴 무역협상서 논의 용의"

중국 정부는 도널드 트럼프 미국 행정부가 관세를 추가해서는 안 된다고 요구하며, 곧 열릴 양국 무역 협상에서 솔직한 논의에 나서겠다는 입장을 밝혔습니다.



또 중국은 미국 연방대법원 판결로 효력을 잃은 상호 관세 및 펜타닐 관세(마약류인 펜타닐의 대미 유입 저지에 대한 협력 부족을 이유로 중국·멕시코·캐나다에 부과한 관세)와 관련해 중국의 상응 보복 조치를 거둘 것임을 시사하면서 '유화 제스처'를 보였습니다.



중국 상무부 대변인은 홈페이지를 통해 트럼프 행정부가 무역법 122조를 근거로 전 세계의 대미 수출품에 10%의 '글로벌 관세'를 부과한 것에 관한 기자의 질문이 있었다며 자국 입장을 발표했습니다.



대변인은 "중국은 일관되게 각종 형식의 일방적 관세 조치에 반대해왔고, 미국이 일방적 관세를 철회하며 추가 부과하지 않을 것을 촉구한다"며 "실천이 여러 차례 증명한 바, 중미는 협력하면 양자 모두에 이롭고 싸우면 모두가 다친다"고 강조했습니다.



이어 "중국은 미국과 가까운 시기에 개최될 제6차 중미 경제·무역 협상에서 솔직한 협상을 전개할 용의가 있다"고 말했습니다.



그러면서 "미국과 중국이 마주 보면서 양국 정상의 부산 회담과 2월 4일 통화 공동인식(합의)을 함께 수호하기를 희망한다. 상호 존중·평등 협상의 기초 위에서 각자의 우려를 해결하고, 이견을 적절히 관리하며, 중미 경제·무역 관계의 건강하고 안정적이며 지속 가능한 발전을 수호하기를 희망한다"고 덧붙였습니다.



미국과 중국은 '관세 전쟁' 발발 직후인 지난해 5월 스위스 제네바에서 고위급 무역 대표 회담을 열고 115%포인트씩 상호 관세를 인하하는 등 '90일 휴전'에 합의했습니다.



양국은 상호 간의 수출 통제 조치와 제재 속에서도 영국 런던(6월), 스웨덴 스톡홀름(7월), 스페인 마드리드(9월), 말레이시아 쿠알라룸푸르(10월)까지 총 다섯 차례에 걸쳐 고위급 회담을 열고 상황을 관리했습니다.



이어 양국은 작년 10월 부산에서 열린 정상회담에서 중국의 희토류 수출 통제 1년 유예와 미국산 대두 수입 재개, 미국의 '펜타닐 관세' 10%포인트 인하(20→10%) 등을 주고받으며 '확전 자제'에 합의했습니다.



트럼프 대통령의 4월 방중이 거론되는 가운데 이날 중국 상무부가 '제6차 무역 협상'을 언급함에 따라 양국 고위급 무역 회담 개최가 임박했다는 관측이 나옵니다.



미중 무역 갈등은 지난 20일(현지시간) 미국 연방대법원이 국제비상경제권한법(IEEPA)에 의한 상호관세와 펜타닐 관세 부과 및 징수 권한이 대통령에게 주어지지 않았다고 판단하면서 또 한 번의 전기를 맞았습니다.



중국 상무부 대변인은 작년 2월 초와 4월 초 미국이 IEEPA에 따라 중국 상품에 10%의 펜타닐 관세와 34%의 상호 관세를 부과했는데, 이 가운데 24%의 상호 관세 적용은 유예된 상황이어서 미국의 대(對)중국 실제 추가 관세는 20% 수준이었다고 설명했습니다.



대변인은 나머지 상호 관세의 부과 역시 미국 연방대법원 판결에 따라 중단됐으나 미국 정부가 이날부터 10% 관세를 추가했고, 미국이 그간 무역법 301조·232조 등 조사 수단을 활용해 관세를 물릴 것이라고 밝혀왔다는 점에 주목한다고 말했습니다.



아울러 "중국은 미국의 관련 조치를 긴밀히 주시하고 있고, 전면적으로 평가할 것"이라며 "앞으로 상황에 따라 적절한 시기에 미국의 기존 펜타닐 관세와 상호 관세에 대한 반격(보복) 조치 조정을 결정할 것"이라고 말했습니다.