중 "재무장 저지" 수출통제…일 "용납 못해"

중국이 일본 주요 기업과 기관 40곳을 상대로, 희토류 등 군과 민간에서 모두 사용할 수 있는 이중용도 물자의 수출을 통제하겠다고 밝혔습니다. 일본 재무장과 핵 개발 야욕을 막기 위한 조치라고 설명했는데, 일본은 거세게 반발했습니다.



베이징에서 한상우 특파원입니다.



중국 상무부가 수출 통제 대상에 올린 일본 기업과 기관은 총 40곳입니다.



미쓰비시 조선 등 미쓰비시의 항공, 엔진, 기계 분야 주요 계열사, 스바루, 후지에어로스페이스, 스미토모중공업 등입니다.



일본 방위대학과 우주항공연구개발기구 등 군과 우주 관련 기관도 명단에 올랐습니다.



이들 기업과 기관에는 군사적 목적으로도 사용 가능한 이중용도 물자 수출이 전면 금지됩니다.



중국은 일본의 군비 확장을 막기 위한 조치라는 걸 명확히 하면서 제재 대상은 더 늘 수 있다고 밝혔습니다.



[마오닝/중국 외교부 대변인 : 핵확산 방지 등 국제적 의무를 이행하고, 일본의 재무장과 핵 개발 야욕을 저지하기 위해 취한 합법적 조치입니다.]



지난해 11월 다카이치 일본 총리의 타이완 유사시 개입 시사 이후, 중국은 일본 여행 자제 등 한일령을 시작으로 지난달 초 800여 개의 이중용도 물자 수출 관리를 강화하겠다며 일본을 압박했습니다.



그러다 지난 8일 중의원 선거에서 압승한 다카이치 총리가 평화 헌법 개정과 재무장을 위한 방위산업 육성 정책에 시동을 걸자 실질적인 수출 통제에 본격 나선 겁니다.



일본은 즉각 반발했습니다.



[사토 케이/일본 관방부 장관 : 절대 용납할 수 없고 매우 유감스럽습니다. 우리 정부는 강하게 항의하고 조치 철회를 요구했습니다.]



국내 정치 기반을 다진 다카이치 총리는 물러설 이유가 없고, 타이완 문제에서는 양보가 없는 중국이어서, 중일 갈등을 풀 실마리는 보이지 않고 있습니다.



