뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"복도식 불길 커지더니"…은마 이사온 세 모녀 비극

권민규 기자
작성 2026.02.24 20:40 조회수
PIP 닫기
<앵커>

오늘(24일) 아침 서울 대치동 은마아파트에서 불이 나 10대 한 명이 숨졌습니다. 지은 지 47년이 된 이 아파트에는 스프링클러가 설치돼 있지 않았습니다.

권민규 기자가 취재했습니다.

<기자>

시뻘건 불길과 함께 아파트 창 밖으로 연기가 쉴 새 없이 뿜어져 나옵니다.

[불 많이 나. 연기가 자욱해. 어떡하지….]

오늘 오전 6시 20분쯤 서울 강남구 대치동 은마아파트에서 불이 났습니다.

복도식 아파트 8층이었습니다.

[민수지/아파트 주민 : 복도식이니까 문을 열면 산소가 들어가니까 불이 더 크게 번지잖아요. 팡팡팡팡 불이 더 커졌고, 팡팡 터져가지고. 냄새 엄청 많이 났죠.]

호실 바깥 천장과 복도까지 그을음이 남아 있습니다.

집 안에 있던 엄마와 작은딸은 대피했지만 큰딸은 베란다에서 숨진 채 발견됐습니다.

세 모녀 가운데 10대 여학생인 큰딸은 대피하지 못해 변을 당했고, 엄마와 작은딸도 얼굴에 화상을 입는 등 부상을 당해 병원으로 이송됐습니다.

긴급 대피한 70여 명 주민 가운데 한 명도 연기를 들이마셔 병원 치료를 받았습니다.

스프링클러 설치가 의무화되기 이전인 47년 전에 지어진 아파트라 인명피해가 컸습니다.

[민수지/아파트 주민 : 스프링클러 전 본 적이 없는데. 옛날 아파트라. 저희 집도 화재 경보 났는데 소리가 너무 작아서 잘 안 들렸어요.]

불은 집 전체를 태우고 약 1시간 만에 꺼졌습니다.

이웃 주민들은 안타까움을 금치 못했습니다.

[박 모 씨/아파트 주민 : 마음이야 끔찍스럽지. 이사 온 지가 한 달 되니까. 짐도 막 들이고 그랬잖아. 그러니까 더 속이 상하지.]

경찰과 소방당국은 거실 또는 연결된 주방에서 불이 시작된 걸로 보고 화재 원인을 조사 중입니다.

(영상취재 : 배문산, 영상편집 : 박나영, 화면제공 : 강남소방서)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
권민규 기자 사진
권민규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지