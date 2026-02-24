뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[단독] "9·19 합의 복원, 한국 스스로 대비 태세 제약"

강민우 기자
작성 2026.02.24 20:23 조회수
PIP 닫기
<앵커>

주한미군 전투기들이 지난주, 서해 상에서 비행 훈련을 하는 중에 중국군 전투기가 출격하는 일이 있었습니다. 브런슨 주한미군사령관이 당시 상황을 우리 측에 설명하는 과정에서, 우리 정부가 '9·19 남북 군사합의 복원'을 추진하는 것에 대해 사실상 반대하는 의견을 낸 것으로 확인됐습니다.

강민우 기자의 단독 보도입니다.

<기자>

지난 18일 새벽, 주한미군 F-16 전투기들이 서해 상에서 단독 훈련을 하다가 중국군 전투기와 대치하게 되자 우리 측은 주한미군에 해당 훈련의 중단을 요구했습니다.

SBS 취재 결과, 그날 오후 진영승 합참의장은 브런슨 주한미군사령관에게서 당시 훈련의 취지와 상황 등을 직접 전해 듣게 됐는데, 그때, 브런슨 사령관이 진 합참의장에게 "9·19 남북 군사합의 복원은 한국군 스스로 대비 태세를 제약하는 것"이란 취지의 의견을 전달한 걸로 확인됐습니다.

우리 정부가 추진하는 '9·19 합의 복원'엔 군사분계선 상공의 비행금지구역 설정 등이 포함됩니다.

[정동영/통일부 장관 (지난 18일) : 비행금지구역 설정 등을 포함해 기존 9.19 남북군사합의 복원을 선제적으로 검토·추진해 갈 겁니다.]

일부 안보 전문가들은 해당 조치가 한국군의 정찰·감시 능력 저하로 이어질 수도 있단 우려를 제기했는데, 브런슨 사령관도 같은 맥락으로 말한 셈입니다.

우리 군 관계자는 SBS에 "브런슨 사령관의 말과 생각이 미 행정부와 같은 건 아니"라며, 개인 의견이란 취지로 말했습니다.

하지만, 청와대 고위 관계자는 "의견이 꼭 배치된다고 볼 순 없다"며, "9·19 문제를 미 측과 협의 중"이라 밝혔고, 외교부 고위 당국자도 "비행 금지 구역 관련해, 미국이 아직 동의하지 않아 계속 협의 중"이라고 언급했습니다.

북한과의 우발적 군사 충돌을 막기 위해 9·19 합의를 복원하는 조치를 추진하겠단 우리 정부와, 대북 대비태세 등에 무게를 두는 주한미군 사이에 추가 협의도 필요해 보입니다.

(영상취재 : 정상보·윤형, 영상편집 : 김종태, 디자인 : 이연준)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
강민우 기자 사진
강민우 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지