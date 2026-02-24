뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

이 대통령 "농지까지 투기 대상…방치하면 매각 명령을"

박예린 기자
작성 2026.02.24 20:09 조회수
PIP 닫기
<앵커>

이재명 대통령이 오늘(24일) 국무회의에서 모든 문제의 원천은 부동산 문제라면서 농지까지 투기 대상이 됐다고 지적했습니다. 그래서 필요하다면 전수조사를 통해 농사를 짓지 않는 땅으로 드러나면, 강제 매각 명령을 내리는 방안도 검토하라고 지시했습니다.

박예린 기자가 보도합니다.

<기자>

오늘 오전, 국무회의를 주재한 이재명 대통령은 귀농이나 귀촌을 하려 해도 농지 가격 등이 비싸서 어렵단 취지로 말했습니다.

[이재명 대통령 : 저 산골짜기는 버려지다시피 한 밭도 말이에요. 5만 원, 10만 원씩 막 심하게는 20~30만 원씩 하고 그러니까 이 농사를 지을 수가 없어요.]

이어 농지도 투기 대상이 됐다고 비판하면서 농사짓는 사람만 농지를 소유해야 한단 뜻인 '경자유전'을 강조했습니다.

[이재명 대통령 : 농지 관리가 너무 엉망이잖아요. 투기 대상이 돼 버렸잖아요, 어느 날. 경자유전 원칙이 헌법에 쓰여 있죠?]

이 대통령은 필요하다면 전수조사를 통해 허위 농지를 찾아낸 뒤 강제 매각 명령을 내리는 방안도 검토해 보라고 지시했습니다.

[이재명 대통령 : 농사짓는다고 사 가지고 방치해 놓은 거는 이제 매각, 강제 매각 명령을 받는다.]

또 세제, 규제, 금융 등으로 부동산의 투기, 투자용 보유는 하나마나한 일이란 생각이 들게 해주지 않는다면, 우리 사회의 정상적 발전이 불가능하다고 강조하기도 했습니다.

[이재명 대통령 : 하여튼 문제는 이 나라의 모든 문제의 원천은 이 부동산 문제야, 부동산.]

앞서 오늘 아침, 이 대통령은 "다주택을 유지하든, 비거주 투자용 주택을 보유하든, 평당 3억씩 하는 초고가 주택을 보유하든, 자유지만, 비정상화의 정상화에 따른 위험과 책임은 피할 수 없다"고 SNS에 썼습니다.

그러면서 "권력은 규제, 세제, 금융, 공급 등 정상화를 위한 막강한 수단을 갖고 있다"며 "우리 국민은 부동산, 특히 수도권 아파트 시장에서 비정상의 정상화를 지지하고 있다"고 덧붙였습니다.

(영상취재 : 정상보·윤형, 영상편집 : 남일, 디자인 : 조수인)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
박예린 기자 사진
박예린 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지