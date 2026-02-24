2026 위버스콘 6월 6-7일 개최…하필 현충일에

▲ 2026 위버스콘

다양한 음악장르와 세대를 아우르는 2026 위버스콘 페스티벌이 오는 6월 6일부터 7일까지 이틀간 서울 올림픽공원 KSPO 돔과 88 잔디마당에서 열립니다.하이브는 올해 4회째를 맞는 위버스콘 페스티벌이 여름 낮과 밤, 실내와 야외를 아우르는 한층 확장된 도심형 음악 축제로 돌아온다며 일정을 공개했습니다.지난해 위버스콘 페스티벌에는 처음으로 야외 저녁 무대가 선보였고, 케이팝을 비롯해 발라드와 록, 뮤지컬 등 다양한 장르의 아티스트 27개 팀과 관객 2만 6천여 명이 참여했다고 하이브는 밝혔습니다.하이브는 이번 행사의 콘셉트를 도심 속 낙원과도 같은 음악 축제라고 소개했는데, 행사가 6월 6일 현충일과 맞물리면서 적절하지 못하다는 지적이 나왔습니다.국가보훈처 관계자는 현충일에 민간 행사에 대한 제약은 없으며 추모를 강요할 순 없다면서도 현충일은 대한민국을 위해 희생하신 모든 분을 추모하는 날이라고 강조했습니다.국가보훈처가 지난해 현충일에 개최한 '코리아 메모리얼 페스타'도 전몰자에 대한 추모 메시지를 세심하게 담아 참가자들이 '추모'를 체험할 수 있도록 기획됐다고 설명했습니다.하이브 측은 장소 대관 일정에 맞추다 보니 현충일에 행사가 열리게 됐다면서 현충일을 고려하여 행사의 톤을 바꾸는 것은 고려하고 있지는 않다고 밝혔습니다.