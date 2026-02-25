뉴스
16년 전 꼬마 빌리, 수석무용수로 돌아오다 ㅣ 발레리노 임선우 [커튼콜 301]

김수현 문화전문기자
작성 2026.02.25 09:01 조회수
빌리(커튼콜)

 2010년 한국 초연 뮤지컬 〈빌리 엘리어트〉 무대 위에서 누구보다 해맑게 춤추던 ‘1대 빌리’ 소년은 현실에서도 발레리노가 됐습니다. 그리고 오는 4월 '빌리 엘리어트' 무대에 성인 빌리로 복귀합니다. 유니버설 발레단 수석무용수 임선우 씨 얘깁니다. 

커튼콜 301회에서는 발레리노 임선우 씨와 함께 그의 인생을 바꾼 뮤지컬 '빌리 엘리어트'를 이야기합니다. 뮤지컬 속 빌리처럼 발레리노가 되고 싶었던 소년 임선우. 그의 꿈은 어떻게 현실이 되었을까요. 부상으로 낙담하던 그는 어떻게 다시 일어설 수 있었을까요. 그는 왜 다시 성인 빌리로 뮤지컬 무대에 복귀했을까요. 임선우 씨가 진솔하게 들려주는 삶과 꿈, 무대 이야기, 놓치지 마세요.

�� 〈빌리 엘리어트〉 국내 초연 (2010) 당시 임선우 인터뷰
�� <빌리 엘리어트> 국내 초연(2010) 프레스콜 중 '드림 발레'
�� '드림 발레' 스페셜 클립(신시컴퍼니 제공)

유튜브 재생목록에  김수현 문화전문기자의 커튼콜을 추가해 보세요.

(진행 : SBS 김수현 문화전문기자, 류이라 아나운서ㅣ출연 : 발레리노 임선우ㅣ녹음 녹화 : 유규연ㅣ편집 : 정용희)

▶ <SBS 골라듣는 뉴스룸> '커튼콜'은 SBS뉴스 홈페이지와 팟빵, 애플 팟캐스트 등 여러 오디오 플랫폼에서 청취하실 수 있습니다. SBS뉴스 유튜브 채널에서 보이는 팟캐스트 클립으로 만나보실 수 있습니다.
- '팟빵' 접속하기
- '애플 팟캐스트' 접속하기
- '유튜브' 접속하기

 

김수현 문화전문기자 사진
김수현 문화전문기자페이지 바로가기
