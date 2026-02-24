뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

열 달간 환자 양팔 묶어놓은 정신병원서 30대 추락사

김태원 기자
작성 2026.02.24 17:26 수정 2026.02.24 17:40 조회수
열 달간 환자 양팔 묶어놓은 정신병원서 30대 추락사
▲ 자료사진

환자를 장기간 부당하게 묶어뒀다가 국가인권위원회로부터 시정 권고를 받은 정신의료기관에서 30대 여성 입원환자가 추락해 사망한 사실이 뒤늦게 확인됐습니다.

경기 부천 오정경찰서에 따르면 지난 12일 오후 5시 30분쯤 부천시 오정구 한 정신의료기관 5층 병실에서 30대 여성 입원환자 A 씨가 1층으로 추락해 숨졌습니다.

경찰 조사 결과 A 씨는 저녁 배식이 이뤄질 때 갑자기 자기 병실에서 다른 병실로 이동, 창문을 통해 떨어진 것으로 파악됐습니다.

A 씨가 지내던 병실 창문에는 추락 방지 안전망이 설치돼 있었으나, 다른 병실에는 안전망이 없던 것으로 확인됐습니다.

경찰은 병원 측의 책임이 있다고 보기는 어렵다고 판단하고 사건을 변사 처리했습니다.

경찰 관계자는 "당시 병원 측이 A 씨의 행동을 예측하거나 제지하기는 어려웠을 것"이라며 "범죄 혐의점도 확인되지 않아 A 씨의 시선 부검도 의뢰하지 않았다"고 말했습니다.

앞서 이 정신병원 원장과 의사 등 관계자 6명은 2024년부터 지난해 8월까지 환자 52명을 불법으로 격리하거나 강박한 혐의로 검찰에 넘겨졌습니다.

인권위는 한 환자가 10개월간 양팔이 묶여 있는 등 환자 52명이 불법 강박된 사실을 확인, 이 병원에 시정 권고를 내리기도 했습니다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎ 109 또는 자살예방 SNS상담 '마들랜'에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
김태원 기자 사진
김태원 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지