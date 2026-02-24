일본, 타이완 근처 섬에 방공 미사일 배치키로…중일 관계 악화?

▲ 고이즈미 신지로 일본 방위상

고이즈미 신지로 일본 방위상이 2031년 3월 이전에 타이완과 가까운 오키나와현 섬인 요나구니지마에 육상자위대 방공 미사일을 배치할 예정이라고 밝혔습니다.니혼게이자이신문(닛케이)에 따르면 고이즈미 방위상은 24일 기자회견에서 타이완 유사시 등을 고려해 이 같은 미사일 배치 계획을 발표했습니다.요나구니지마에는 항공기와 미사일 요격을 염두에 두고 '03식 중거리 지대공 유도탄'을 운용할 부대가 설치됩니다.이와 관련해 방위성은 다음 달 2일 주민 설명회를 개최합니다.고이즈미 방위상은 "정중히 설명할 것"이라고 말했습니다.요나구니지마는 타이완에서 약 110㎞ 떨어진 섬으로, 이곳에 있는 자위대는 현재 연안 감시와 정보 수집·분석 임무를 주로 수행하고 있습니다.일본 정부는 우선 내년 3월 전까지 요나구니지마에 적 항공기의 통신 기능을 방해하는 '대공 전자전 부대'를 만들고, 이후 방공 미사일 부대를 둘 계획입니다.일본이 요나구니지마에 방공 미사일을 배치할 경우 중국은 강하게 반발할 것으로 보입니다.고이즈미 방위상이 지난해 11월 요나구니지마를 방문해 미사일 배치 계획을 주민들에게 설명하자 중국은 "지역 긴장을 의도적으로 조성하고 군사적 대립을 조장한다"고 비판했습니다.중국은 다카이치 사나에 일본 총리가 작년 11월 국회에서 '타이완 유사시 개입' 시사 발언을 한 이후 항공모함을 오키나와현 해역에 보내고 자위대 항공기를 대상으로 레이더 조준을 하며 첨예하게 대립했습니다.일본은 중국과 긴장을 고조시키는 행동을 자제해 왔지만, 이달 8일 중의원 선거(총선)에서 집권 자민당이 압승을 거둬 다카이치 총리의 권력 기반이 공고해지자 미사일 배치 계획을 밝히며 중국을 상대로 강경한 태도를 나타낸 것으로 풀이됩니다.양국 간 갈등의 실마리가 보이지 않는 상황에서 일본의 미사일 배치 계획이 중일 관계를 악화시킬 촉매제가 될 가능성이 있다는 분석도 제기될 것으로 보입니다.(사진=AP, 연합뉴스)