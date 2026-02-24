사고 후 앞바퀴 빠진채 도주 음주 운전자, 9㎞ 추적 시민에 붙잡혀

▲ 야간 음주단속

술을 마시고 고속도로에서 차량을 몰다가 가드레일을 들이받고 도주한 30대 남성이 경찰에 붙잡혔습니다.인천경찰청 고속도로순찰대는 도로교통법상 음주운전 혐의 등으로 30대 운전자 A 씨를 불구속 입건했다고 오늘(24일) 밝혔습니다.A 씨는 지난 18일 새벽 2시 4분쯤 인천시 남동구 제2경인고속도로 남인천톨게이트 인근에서 술을 마신 상태로 SUV를 몰다가 가드레일을 들이받은 혐의를 받고 있습니다.A 씨는 사고 직후 오른쪽 앞바퀴가 빠진 상태로 9㎞가량 운전을 이어갔고, 갓길에 차량을 세운 뒤에는 근처 밭으로 도주했으나 추적에 나선 운전자 B 씨에게 붙잡혔습니다.B 씨는 사고 장면을 목격하고 경찰에 신고한 뒤 직접 차량을 몰면서 A 씨를 추적해 붙잡았고, 현장에 출동한 경찰관에게 인계한 것으로 파악됐습니다.현장에 출동한 경찰이 측정한 A 씨의 혈중알코올농도는 0.08% 이상의 면허취소 수치였습니다.경찰 관계자는 "A 씨를 상대로 음주운전 경위를 조사할 예정"이라고 말했습니다.(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)