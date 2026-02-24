DJ DOC 이하늘·정재용 "곱창집 영업정지? 사실 아냐…법적 대응"

그룹 DJ DOC 멤버 이하늘과 정재용이 공동 운영 중인 곱창 식당이 '영업정지 2개월 처분'을 받았다는 온라인상 주장에 대해 "전혀 사실이 아니다"라며 법적 대응에 착수했다.



24일 이하늘·정재용 측은 공식 입장문을 통해 "최근 일부 렉카성 유튜브 채널과 온라인 커뮤니티, 숏폼 플랫폼에서 곱창 식당이 영업정지 2개월 처분을 받았다는 허위 사실이 무분별하게 확산되고 있다"며 "지금까지 단 한 차례도 영업정지 등 행정 처분을 받은 사실이 없고 현재 정상적으로 영업 중"이라고 밝혔다.



이어 "온라인상에 유포되고 있는 '영업정지 2개월' 관련 내용은 명백한 허위 정보"라며 "왜곡된 정보 확산은 고객과 직원, 협력 관계자들의 생계까지 위협하는 심각한 사안"이라고 강조했다. 이들은 "이미 법률 대리인을 선임해 허위사실 유포 및 명예훼손에 대한 법적 대응 절차에 착수했다"며 강경 대응 방침을 전했다.



앞서 일부 누리꾼들은 지난 1일 김규리가 해당 곱창집에서 유튜브 채널 정모를 진행하는 과정에서 이하늘과 정재용과 DJ DOC 노래를 불러 식품위생법 위반 소지가 있다며 관할 구청에 민원을 제기한 것으로 알려졌다.



이에 대해서 이하늘은 최근 개인 SNS 라이브 방송을 통해 "김규리가 팬클럽에게 대접하고 싶다고 해서 전체 예약을 했고, 팬 서비스 차원에서 노래를 부르는 즉흥 이벤트를 했는데 신고를 당했다"며 억울함을 토로하기도 했다.







