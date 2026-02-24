재계, 노란봉투법 시행령 확정에 "현장 혼란 우려"

▲ 지난달 22일 서울 청와대 앞 분수대에서 GM부품물류 공동대책위원회 주최로 열린 찢겨진 노란봉투법에 대한 답변 촉구 기자회견에서 참가자들이 집단해고 해결 등을 촉구하는 발언을 하고 있다.

노란봉투법의 시행령 개정안과 해석지침이 확정된 데 대해 재계는 하청 노조들의 직접 교섭 요구가 빗발치며 현장의 혼란이 커질까 우려하고 있습니다.시행령은 하청 노조가 원청 사용자를 상대로 교섭을 요구하기 전 노동위원회가 사용자성을 판단하게 했고, 해석지침은 원청이 하청 노동자의 근로를 '구조적으로 통제'했다면 하청에 교섭권이 주어지도록 정했습니다.재계는 이번 노란봉투법 시행을 맞아 원청 사용자를 대상으로 한 하청 노조의 직접 교섭 요구가 잇따를 것으로 예상합니다.이번 법으로 쟁의 행위의 대상과 범위도 대폭 확대되면서 현장의 혼란과 갈등이 확산할 것이라는 우려도 커지고 있습니다.민주노총 산하 금속노조는 지난달 현대차·기아, 한국GM, HD현대, 한화오션, 한국타이어앤테크놀로지 등 13개 원청사를 대상으로 143개 하청 노조가 직접 교섭을 요구했다고 밝혔습니다.참여한 하청 노조 조합원은 7천 명이 넘습니다.이들 교섭 요구는 원·하청 구조가 복잡하고 광범위한 자동차와 조선 분야 제조사에 집중됐으나, 향후 더 많은 하청 노조들이 다양한 원청사를 대상으로 교섭 요구에 나설 것으로 예상됩니다.이 같은 상황에서 정부는 재입법예고를 통해 시행령을 보완하고 해석지침을 추가하는 등 재계의 우려 해소에 나섰습니다.이번에 확정된 시행령에는 원·하청 교섭단위 분리 시 원청의 교섭창구 단일화 원칙이 깨지지 않도록 원청과 하청 노조가 교섭할 경우 교섭창구 단일화 틀 안에서 교섭단위 분리제도를 활용하도록 했습니다.즉, 원청 노조와 하청 노조, 하청 노조 간 교섭창구 단일화 절차를 자율적으로 우선 진행하도록 하되 절차 중 교섭단위 분리제도를 적극 활용하는 방안을 제시한 것입니다.아울러 원·하청 교섭에서도 교섭 전 단계에서 노동위원회가 사용자성 일부를 판단할 수 있고, 사용자성이 인정되는 경우 교섭이 진행될 수 있도록 해 교섭 대상과 범위에 대한 불확실성을 줄였습니다.그러나 재계는 일부 개선에도 불구하고 법 시행 초기 극심한 혼란은 불가피할 것이라는 반응입니다.재계 관계자는 "교섭단위 분리 결정 기준이 일부 보완되긴 했으나 사용자의 범위, 노동 쟁의 대상이 되는 사업경영상 결정의 범위, 원·하청 간 교섭창구 단일화 절차 등을 둘러싼 불확실성이 여전히 남아있다"고 지적했습니다.그러면서 "쟁의와 소송이 장기간 이어지면서 노사 관계가 악화할 수 있다"며 "개정 노조법 시행에 따른 현장 혼란을 최소화하기 위해 정부의 세밀한 지원이 요구된다"고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)