[자막뉴스] 사패산 터널 '1억 금팔찌' 주인 등판…"부부싸움하다 홧김에 던졌다"?

이현영 기자
작성 2026.02.24 17:54
지난해 말 경기 의정부의 한 터널에서 발견된 금 100돈짜리 팔찌의 주인이 나타났습니다.

지난해 12월 한 남성이 경기 의정부시 사패산 터널에서 금 100돈으로 제작된 금팔찌를 습득해 경찰에 신고했습니다.

이 금팔찌는 현재 시세로 1억 원가량입니다.

경찰은 주인을 찾기 위해 분실 신고 여부와 범죄 관련 부분까지 광범위하게 확인을 했고 이 과정에서 팔찌가 자신의 것이라고 주장하는 남성이 나타났습니다.

이 남성은 운전 중 부부싸움이 벌어져 홧김에 차 창밖으로 팔찌를 던졌고 이후 인천경찰청과 국토관리사무소에 분실 신고를 한 것으로 전해졌습니다.

경찰은 이 남성이 실제 소유주가 맞는지 확인하기 위해 해당 팔찌를 판매한 서울 종로 금은방까지 찾아내는 등 상세한 확인 작업을 벌였습니다.

경찰은 분실 신고 내용과 수사 결과, 팔찌 주인의 진술이 일치한다고 보고 지난 19일 금 100돈짜리 팔찌를 이 남성에게 돌려줬습니다.

최초 팔찌를 습득해 경찰에 신고한 신고자에게도 5~20%의 사례금이 지급됩니다.

사례금 액수는 주인과 신고자가 협의해 결정할 예정입니다.

경찰 관계자는 "팔찌에 작게 새겨진 글자를 추적해 판매처를 찾았고 구매 여부 등 상세한 확인을 거쳐 실제 소유주 여부를 확인했다"며 "사례금의 경우 두 사람이 합의해 처리해야 하는 부분"이라고 설명했습니다.

(취재: 이현영/ 영상편집: 김혜주/ 디자인: 양혜민/ 제작: 디지털뉴스부)
