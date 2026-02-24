코스피, 미 관세 불안에도 또 최고가…'육천피' 코앞

▲ 24일 오후 서울 중구 우리은행 본점 딜링룸 현황판에 코스피와 삼성전자, 하이닉스 종가가 표시돼 있다.

코스피가 오늘(24일) '널뛰기 장세'를 보인 끝에 사상 최고가를 또 경신했습니다.삼성전자와 SK하이닉스는 각각 '20만 전자', '100만 닉스'의 고지에 올랐습니다.이날 코스피는 전장보다 2.11%, 123.55포인트 오른 5,969.64에 거래를 마감했습니다.'육천피'까지는 불과 30.36포인트만 남겨뒀습니다.코스피는 전장 대비 7.39포인트 상승한 5,853.48에 시작해 이내 하락 전환해 5,775.61까지 밀렸습니다.그러나 이후 반등에 성공한 뒤 오름폭을 빠르게 확대했습니다.유가증권시장에서 개인과 외국인은 각각 2조 2천866억 원, 1천965억 원을 순매도한 반면 기관은 2조 3천745억 원을 순매수하며 지수 상승을 견인했습니다.간밤 뉴욕증시는 3대 주가지수가 모두 1% 넘게 밀렸습니다.다우존스30산업평균지수는 전장보다 821.91포인트 떨어진 48,804.06에 거래를 마감했고, S&P 500지수는 71.76포인트 하락한 6,837.75, 나스닥종합지수는 258.80포인트 내린 22,627.27에 장을 마쳤습니다.미국 연방대법원이 도널드 트럼프 미국 대통령의 상호관세 정책에 대해 위법 판결을 내렸지만, 트럼프 대통령이 '글로벌 관세'를 15%로 기습 인상하는 등 관세 불확실성이 커진 데다 인공지능이 소프트웨어 업종을 잠식할 것이라는 공포 등이 투자심리를 위축시켰습니다.국내 증시도 장 초반 주춤하는 듯했으나 반도체 '투톱'이 되살아나면서 전체 지수를 끌어올렸습니다.삼성전자와 SK하이닉스는 각각 20만 원, 100만 원대를 기록하며 사상 최고가를 다시 썼습니다.코스닥 지수는 전장보다 1.13%, 13.01포인트 상승한 1,165.00에 장을 마쳤습니다.코스닥 지수는 전장 대비 7.77포인트 오른 1,159.76으로 출발한 후 하락 전환해 1,146.22까지 내려갔다가 반등했습니다.코스닥 시장에서 개인은 2천407억 원을 순매수했고, 외국인과 기관은 각각 541억 원, 1천577억 원을 순매도했습니다.이날 유가증권시장과 코스닥 시장의 거래대금은 각각 30조 7천324억 원, 13조 2천828억 원으로 집계됐습니다.(사진=연합뉴스)