원/달러 환율, 미 관세 정책 불확실성에 2.5원 오른 1,442.5원

▲ 24일 오후 서울 중구 우리은행 본점 딜링룸 현황판에 코스피, 원/달러 환율, 코스닥 지수가 표시돼 있다.

원/달러 환율은 미국 관세 불확실성에 따른 위험 회피 영향에 상승했습니다.24일 서울 외환시장에서 미국 달러화 대비 원화 환율의 주간 거래 종가는 전날보다 2.5원 오른 1,442.5원으로 집계됐습니다.환율은 4.7원 오른 1,444.7원으로 출발한 뒤 오전 10시 30분쯤 1,447.9원까지 상승했으나 이후 상승 폭이 줄었습니다.미국 관세 정책을 둘러싼 혼선이 금융시장에서 위험자산 회피 심리를 강화하고 있는 것으로 분석됩니다.지난밤 미국 뉴욕 증시에서 3대 지수는 일제히 약세로 마감했습니다.다우존스30 산업평균지수는 1.66%, S&P 500 지수는 1.04%, 나스닥 종합지수는 1.13% 각각 하락했습니다.미국과 이란 간의 군사적 긴장 고조도 안전자산 선호로 이어지는 분위기입니다.주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러인덱스는 전날보다 0.073 오른 97.794 수준입니다.(사진=연합뉴스)