'고정밀 지도 국외 반출' 협의체 이번 주 회의…반출 여부 결정 가능성

▲ 구글

정부가 이번 주 내 고정밀 지도 국외 반출 여부를 결정할 가능성이 큰 것으로 전해졌습니다.24일 정부 관계자와 정보통신 업계에 따르면 국토교통부는 오는 27일 경기도 수원시 국토지리정보원에서 '측량 성과 국외 반출 협의체' 회의를 열고 1대 5천 고정밀 지도 반출 여부를 논의할 예정입니다.국토부 관계자는 "반출 여부에 대해 최종적으로 결정할 가능성이 크다"고 말했습니다.협의체는 지도 정보의 해외 반출 여부를 심의·결정하는 기구로 국토부를 비롯해 국방부, 국가정보원, 외교부, 통일부, 과학기술정보통신부, 행정안전부, 산업통상부 등의 관계 부처가 참여합니다.도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 디지털 관련 비관세 장벽 해소를 압박하고 있는 가운데, 정부의 고정밀 지도 반출 여부에 관심이 커지고 있습니다.구글은 현재 1대 2만 5천 축척 지도를 이용해 '구글 지도' 등의 서비스를 제공하는데, 지도 서비스가 제대로 제공되지 않는다면서 이보다 5배 더 세밀한 지도 반출을 요구하고 있습니다.정부는 구글로부터 2007년과 2016년에도 같은 요청을 받았으나 국가안보상 이유로 거부한 데 이어, 지난해 2월 또다시 반출 요청을 받고 같은 해 세 차례 결정을 연기했습니다.대신 정부는 지난해 11월 구글에 지난 5일까지 서류 보완을 요구했고, 구글은 추가 서류 제출을 마친 상황입니다.이 서류에는 국내 안보 시설에 대한 가림 처리, 좌표 노출 제한 등 정부가 내건 조건 대부분을 수용하고 향후 지도 데이터 처리 과정을 설명하는 기술적 내용이 담긴 것으로 알려졌습니다.다만, 국내 데이터센터나 서버 설립 등에 관한 구체적 내용은 포함되지 않은 것으로 전해졌습니다.정부는 그동안 군사기지를 포함해 민감·보안 시설 정보가 담긴 고정밀 지도를 해외로 반출하는 데 신중한 입장을 보여 왔으며, 안보 시설 가림 처리, 좌표 노출 금지, 국내 데이터 센터 설립 등을 조건으로 내걸었습니다.