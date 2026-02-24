[자막뉴스] "뭐 칼빵?" 경찰 동료들 칼 빼들었다…"진심 사과" 근데 편집은 안 하고?

순직 경찰관 사망 경위를 방송 소재로 활용한 예능 프로그램에 대해 경찰청이 공식 대응에 나섰습니다.



경찰청은 오늘(24일) "순직 경찰관 사망 관련 예능 논란에 대해 제작사 측에 공식 사과 및 해당 방송내용 편집을 요청할 예정"이라고 밝혔습니다.



경찰은 방송미디어통신심의위원회 심의 요청 등 공식적인 법률 대응도 검토하고 있습니다.



디즈니플러스 예능 프로그램 '운명전쟁49'는 무속인들이 나와 다양한 과제에 도전하는 과정을 다루고 있습니다.



지난 11일 공개된 편에서는 2004년 강력 피의자를 검거하다 순직한 고 이재현 경장의 사인을 출연진이 맞히는 내용이 방송됐습니다.



한 무속인이 "흔히 칼 맞는 걸 '칼빵'이라고 하지 않느냐, 칼 맞는 것도 보이고"라고 했고, 진행자인 전현무가 "제복 입은 분이 칼빵" 이라고 말했습니다.



이에 대해 경찰직장협의회는 "순직 공무원의 헌신은 우리 사회가 영원히 예우해야 할 가치"라면서 "14만 경찰 공무원 가슴에 대못을 박았다"고 강하게 비판했습니다.



논란이 커지자 운명전쟁49 측은 "부적절한 언어와 묘사가 등장한 부분에 대해 순직하신 분들, 상처 받으셨을 유가족, 동료, 이 사안으로 심려를 끼친 많은 분들께 진심으로 사과드린다"고 밝혔습니다.



그러면서 "앞으로 방송 제작 전반에 보다 세심한 주의를 기울이겠다"고 했습니다.



하지만 여전히 해당 방송내용을 편집하겠다거나, 내리겠다는 내용은 담기지 않아 논란의 불씨는 꺼지지 않을 것으로 보입니다.



이 프로그램은 순직 경찰관 말고도 2001년 서울 서대문구 홍제동 화재 현장에서 순직한 고 김철홍 소방교의 사인을 무속인들에게 과제로 낸 것으로도 논란이 된 바 있습니다.



무속인들이 화재, 붕괴, 압사 가능성을 언급하자, 박나래 등 진행자들이 감탄하는 장면을 내보내 유족과 소방노조 측이 강하게 문제를 제기하기도 했습니다.



