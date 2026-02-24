축구협회 '올해의 선수'에 이강인…손흥민 제치고 첫 수상

▲ 올해의 선수상 선정된 이강인과 장슬기

이강인(파리 생제르맹)이 지난해 최고의 활약을 펼친 한국 축구 선수로 인정받았습니다.오늘(24일) 천안 코리아풋볼파크에서 열린 2025 대한축구협회(KFA) 어워즈에서 이강인이 올해의 선수 남자 부문 수상자로 호명됐습니다.손흥민(LAFC)의 뒤를 이어 한국 축구의 에이스로 거듭나고 있는 이강인이 2010년부터 시상하는 이 상을 받은 건 처음입니다.이강인은 지난해 프랑스 파리 생제르맹(PSG)의 일원으로 2024-2025 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 우승 트로피를 들어 올렸습니다.유럽 프로축구 최고 권위의 이 대회에서 한국인이 우승을 경험한 건 2008년 맨체스터 유나이티드(잉글랜드) 소속이던 박지성 이후 17년 만의 일이었습니다.이강인의 활약에 힘입어 PSG는 2024-2025시즌 리그1과 프랑스컵에서도 우승해 '트레블'(3관왕)을 이뤘습니다.이런 활약상을 인정한 아시아축구연맹(AFC)이 지난해 10월 이강인을 '올해의 국제선수'로 선정하기도 했습니다.이강인은 영상으로 전한 수상 소감에서 "최선을 다해 함께 뛴 (국가대표팀) 팀원들, 밖에서 도와주시는 스태프들, 어떤 상황에서도 응원해 주시는 축구 팬께 감사드린다"면서 "2025년은 저에게 매우 뜻깊은 한 해였다. 2026년엔 월드컵 있기에 더 뜻깊은 한 해가 될 거라 생각한다. 월드컵에서 더 좋은 모습 보여드리도록 최선을 다하겠다"고 말했습니다.올해의 선수는 기자단 투표 점수 50%와 협회 전문가(전력강화위원회, 기술발전위원회 및 여자축구 전임지도자) 투표 점수 50%를 합산해 선정합니다.이강인은 합산 포인트 31.4점을 얻어 전년도 수상자이자 역대 최다 7회 수상자인 손흥민(29.2점)을 제치고 1위에 올랐습니다.3위는 이재성(마인츠·12.9점)입니다.여자부 올해의 선수는 장슬기(경주한수원·18.4점)가 선정됐습니다.장슬기는 2018년에 이어 두 번째로 이 상을 받았습니다.장슬기는 여자대표팀의 20년 만의 E-1 챔피언십 우승에 기여하고 대회 최우수선수(MVP)상을 받은 점이 높이 평가됐습니다.2위는 역대 최다 수상자인 지소연(수원FC·15점), 3위는 정지연(화천KSPO·12.5점)이었습니다.올해의 영플레이어상 남자 부문은 지난 시즌 전북 현대의 '더블'(2관왕)에 기여하고 국가대표팀에서도 활약한 강상윤이, 여자 부문은 서울시청 김민지가 받았습니다.올해의 지도자 남자 부문은 프로축구 K리그2(2부) 수원 삼성 이정효 감독이 수상했습니다.이 감독은 지난해 시민구단 광주FC의 2024-2025 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트 8강 진출을 지휘해내며 역량을 입증했습니다.K리그1에서 광주를 7위에 올려놓은 그는 시즌 뒤 '추락한 명가' 수원 지휘봉을 잡아 두 번째 도전을 앞뒀습니다.올해의 지도자 여자 부문은 전국여자축구선수권대회와 전국체육대회에 이어 WK리그 통합우승을 이뤄내며 트레블(3관왕)을 달성한 화천KSPO 강선미 감독이 받았습니다.올해의 심판상은 남자 주심 김대용, 여자 주심 오현정, 남자 부심 방기열, 여자 부심 정은주 심판이 받았습니다.(사진=연합뉴스)