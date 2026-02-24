이 대통령 "허위사실 공표 등 선거 범죄에 엄정 대응"

▲ 이재명 대통령이 24일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다

이재명 대통령은 오늘(24일) 6·3 지방선거를 석 달 여 앞두고 "흑색선전, 관권선거, 금권선거 등 선거 관련 3대 중대 범죄에 대해 엄정 대응하라"고 지시했습니다.이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 국무회의에서 "허위사실 공표처럼 선거 분위기를 흐리는 범죄에 너무 느슨해진 것 같다"며 경찰·검찰·선거관리위원회 등에 이같이 주문했다고 강유정 청와대 대변인이 전했습니다.이 대통령은 또 "본격적인 선거철이 오기 전에 관리 기관의 엄정 대응 지침을 미리 강조할 필요가 있다"고 주의를 환기했습니다.이날 비공개 회의에서는 의대 정원 증원 문제와 희토류 안정화 대책 등도 논의됐습니다.이 대통령은 정은경 보건복지부 장관에게 증원 인원의 지역별 배치 등 구체적 내용을 확인하며 진행 상황을 살폈고, 또 국가교육위원회와 교육부에는 교육 현안과 과제를 챙길 것을 지시했습니다.희토류 안정화 대책과 관련해선 주무 부처인 산업통상부에서 다양한 부처의 실무 협의 지원을 요청했습니다.이 밖에도 이 대통령은 국무위원들을 향해 "개별적 제안은 언제든 연락하고 논의해도 좋다"고 말했다고 강 대변인은 밝혔습니다.(사진=청와대통신사진기자단, 연합뉴스)