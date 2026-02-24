'운명전쟁49' 측, 고인 모독 논란에 재차 고개 숙였다 "부적절한 묘사 진심 사과"

고인 모독 논란에 휘말린 디즈니+ '운명전쟁49' 측이 재차 사과의 뜻을 전했다.



24일 '운명전쟁49' 제작진은 공식 입장을 내고 "'운명전쟁49'에 등장한 순직하신 분들을 추모하며 유가족분들께 깊은 애도와 존경의 마음을 전한다"며 "프로그램상 무속인 출연자가 고인을 모르는 상태에서 점사를 보던 중 부적절한 언어와 묘사가 등장한 부분에 대해서 순직하신 분들, 상처를 받으셨을 유가족분들, 동료분들 그리고 이 사안으로 심려를 끼쳐드린 많은 분들께 진심으로 사과드린다"라고 고개를 숙였다.



이어 "현재 제작진은 유가족분들의 이야기를 경청하고, 사전에 마음을 헤아리지 못했던 부분에 대해 사죄드리고, 해결을 위해 노력하고 있다"고 알리며 "향후 방송 제작 전반에 보다 세심한 주의를 기울이며, 내부 검토 및 제작 프로세스를 강화해 나가겠다. 다시 한 번 깊이 사과드린다"고 재발 방지를 약속했다.



'운명전쟁49'는 49인의 운명술사들이 모여 다양한 미션을 통해 자신의 능력을 시험하는 서바이벌 예능 프로그램이다. 지난 11일 공개된 2회에서는 출연자들이 고인의 정보를 단서로 사망 원인을 맞히는 미션이 진행됐는데, 순직 소방관 및 경찰관의 사인을 맞히는 과정이 자극적으로 그려져 고인 모독 논란이 불거졌다.



먼저 2001년 서울 서대문구 홍제동 화재 현장에서 순직한 故 김철홍 소방교의 사인을 다루며 출연진은 화재, 붕괴, 압사 가능성 등을 언급했다. 해당 장면은 이후 "망자에 대한 예의가 아니다"는 비판에 직면했는데, 특히 고인의 여동생이라고 밝힌 A씨가 "오빠의 숭고한 희생을 유희로 전락시킨 방송사"라며 강하게 비판했다. 소방공무원노동조합도 "순직 소방공무원의 죽음은 추리의 대상도, 경쟁의 소재도, 오락적 소비의 도구도 될 수 없다"며 제작진에게 사과를 요구했다.



이에 대해 '운명전쟁49' 제작진은 "많은 분의 지적 또한 겸허히 받아들이고, 시청자와 당사자 모두의 이해와 공감을 얻도록 노력하겠다. 상처 입으신 유가족과 동료 소방관께 진심으로 사과드린다"라고 한차례 사과의 뜻을 전했다.



하지만 논란은 사그라지지 않았다. 2004년 강력 사건 피의자를 검거하는 과정에서 흉기에 찔려 순직한 故 이재현 경장의 사인을 맞히는 미션 또한 반발을 샀다. 한 무속인은 "흔히 칼 맞는 걸 '칼빵'이라고 하지 않느냐. 칼 맞는 것도 보인다"라고 사인을 추정하고, 여기에 MC 전현무가 "제복 입은 분이 칼빵이다. 너무 직접적"이라고 말하는 등 연예인 패널의 반응이 문제가 됐다.



이후 해당 장면에 대해 시청자 사이에선 순직 경찰관을 두고 부적절한 표현을 사용했다는 비판이 쏟아졌다. 급기야 전국경찰직장협의회는 입장문을 내고 "범인 검거 중 순직한 공무원의 희생을 '칼빵'이라는 저속한 은어로 비하하고, 이를 유희의 소재로 삼은 출연진과 제작진의 몰상식한 행태에 깊은 분노와 참담함을 표한다"라며 분노를 표현하기도 했다.



이에 전현무 측은 "해당 방송에서 사용된 일부 표현으로 인해 고인과 유가족분들께 상처를 드린 점에 대해 무거운 책임을 느끼고 있다. 어떠한 맥락이 있었더라도, 고인을 언급하는 자리에서 더욱 신중했어야 했다"라고 사과문을 발표했고, 제작진의 2차 사과문 발표가 이어졌다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)