뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[속보] '공천 헌금 수수 의혹' 강선우 체포동의안 가결…찬성 164표 반대 87표

김관진 기자
작성 2026.02.24 15:52 수정 2026.02.24 16:11 조회수
[속보] '공천 헌금 수수 의혹' 강선우 체포동의안 가결…찬성 164표 반대 87표
▲ 무소속 강선우 의원이 24일 국회에서 열린 2월 임시국회 제8차 본회의에서 체포동의안이 상정되자 신상발언을 한 뒤 고개 숙여 인사하고 있다.

공천헌금 의혹으로 구속영장이 청구된 무소속 강선우 의원에 대한 체포동의안이 오늘(24일) 국회 본회의에서 가결됐습니다.

국회는 오늘 본회의에서 찬성 164표, 반대 87표, 기권 3표로 강 의원에 대한 체포동의안을 통과시켰습니다.

불체포 특권이 있는 강 의원에 대해 영장실질심사가 진행되려면 국회 본회의에서 재적의원 과반 출석, 출석의원 과반 찬성으로 체포동의안이 가결돼야 합니다.

표결에 앞서 체포동의안 제안 설명에 나선 정성호 법무부 장관은 "증거에 의해 혐의가 인정되고, 사안의 중대성과 도주 또는 증거 인멸의 우려 등에 비춰 구속을 필요로 하는 사유가 있다"고 말했습니다.

강 의원은 신상 발언을 통해 "주면 반환하고, 주면 또 반환했다"며 "1억은 제 정치 생명을, 제 인생을 걸 어떤 가치도 없다"고 주장했습니다.

강 의원은 2022년 지방선거를 앞두고 김경 전 서울시의원으로부터 공천을 대가로 1억 원을 받은 혐의를 받고 있습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
김관진 기자 사진
김관진 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지