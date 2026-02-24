지난해 서울 빌라 임대차 10건 중 6건 월세…'순수 월세' 16% 증가

▲ 서울 시내 빌라 밀집 지역

지난해 서울 빌라의 임대차 계약 10건 가운데 6건이 월세로 체결된 것으로 나타났습니다.'순수 월세' 거래는 전년 대비 16% 넘게 늘어났습니다.24일 상업용 부동산 종합 서비스 기업 부동산플래닛에 따르면 지난해 서울 연립·다세대주택 임대차 거래 13만 834건 가운데 전세는 5만 2천392건, 월세는 7만 8천442건으로 집계됐습니다.월세의 비중이 약 60%로, 월세 거래는 전년 7만 6천466건에서 2.6% 증가했습니다.월세 유형별로 보증금이 월세의 12개월분 미만인 순수 월세가 2024년 6천698건에서 지난해 7천776건으로 16.1% 증가했습니다.보증금이 월세의 12개월분 이상~ 240개월분 이하인 준월세는 같은 기간 4만 1천80건에서 4만 2천535건으로 3.5% 늘었습니다.반면 보증금이 월세의 240개월분을 초과하는 준전세는 2만 8천688건에서 2만 8천131건으로 1.9% 줄었습니다.월세 유형별 비중은 준월세 54.2%, 준전세 35.9%, 순수 월세 9.9% 순으로 집계됐습니다.전세 거래는 전년 6만 3천340건 대비 17.3% 감소했습니다.부동산플래닛 정수민 대표는 "지난해 서울 연립·다세대주택의 임대차 시장에서 전세가 줄고 월세가 늘어나는 구조적 변화가 나타났다"고 설명했습니다.전세 보증금을 월세로 환산할 때 적용하는 전월세전환율은 지난해 4분기 기준 서울 평균 5.5%로 조사됐습니다.지역별로는 노원구가 6.7%로 가장 높았으며 이어 서대문구(6.5%), 종로구(6.2%), 강서구(6.0%) 등의 순이었습니다.지난해 12월 기준 매매가 대비 전세가 비율인 전세가율은 평균 59.8%로 집계됐습니다.지난해 서울시 연립·다세대주택 매매는 3만 3천458건으로, 전년 2만 6천275건 대비 27.3% 증가했습니다.같은 기간 매매 총액은 9조 4천989억 원에서 13조 5천612억 원으로 42.8% 늘었습니다.(사진=연합뉴스)