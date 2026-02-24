중국도 증시 활황에 '투자 대기자금'↑…은행예금 증가세는 둔화

▲ 중국 베이징에서 한 남성이 중국 국기를 들고 걸어가는 모습

아시아 각국 증시가 새해 강세를 보이는 가운데, 중국에서도 주식 투자 자금을 포함한 '비 은행예금'이 늘어나고 있다고 현지 매체들이 전했습니다.중국인민은행(중앙은행)이 이달 발표한 데이터에 따르면 중국의 1월 금융기관 신규 위안화 예금은 8조 900억 위안(약 1천693조 원)으로, 한 해 전보다 3조 8천억 위안(약 795조 원) 증가했습니다.신규 예금이 한 해 전 대비 1조 1천600억 위안(약 243조 원) 감소했던 지난해 1월과 비교하면 예금 증가세가 두드러집니다.세부적으로 보면 일반예금에 비해 비 은행예금이 늘어난 구도가 명확합니다.비 은행예금은 상업은행·정책은행 등 예금기관을 뺀 금융기관에 예치한 돈을 가리킵니다.증권사 고객 거래 결제 자금과 보험사 보험료 일시 예치금·준비금 계좌, 신탁사 자금, 펀드사 자금, 금융리스사 예금, 선물사 증거금 계좌 등이 여기에 포함됩니다.올해 1월 주민예금은 2조 1천300억 위안(약 446조 원) 증가했지만 지난해 1월(5조 5천200억 위안)에 비해선 증가 폭이 3조 3천900억 위안(약 710조 원) 감소했고, 비은행예금은 지난해 1월(-1조 1천100억 위안) 당시만 해도 마이너스였지만 올해 1월 1조 4천500억 위안(약 304조 원) 늘어난 것으로 나타났습니다.중국 경제매체 제일재경은 "연초 주식시장 활황이 주민예금을 증시로 끌어들였다"며 "비 은행예금 증가의 중요 동력이 됐다"고 설명했습니다.1월 중국 전체 시장 일일 평균 거래액이 전달 대비 58% 증가한 점, 과학혁신 100지수 등 A주(중국 기업이 중국 본토에서 위안화로 발행한 보통주) 주요 지수와 종합지수가 전반적으로 오른 상황이라는 점도 중국 증시의 활황을 보여줍니다.변동성과 불확실성이 높은 비 은행예금의 급속한 증가는 결국 시중은행들의 유동성 구조에 영향을 주게 된다고 전문가들은 분석합니다.중국 경제데이터 분석업체 윈드 통계를 보면 지난해 위안화 예금 구조에서 가계예금 잔액은 165조 9천억 위안(약 3경 4천730조 원)으로 2024년 대비 9.7% 늘었는데, 비 은행예금 잔액은 34조 6천억 위안 (약 7천239조 원)으로 22.8% 증가했습니다.주식시장에 활기가 돌면서 비 은행예금 비중이 늘어난 결과입니다.이와 관련, 금융 싱크탱크인 상하이금융·발전실험실의 쩡강 주임은 비은행 예금의 불안정성을 경고했습니다.그는 "자산관리 상품은 시장 환경이나 감독 정책 변화에 따라 조정되기 때문에 일반 은행 예금보다 안정성이 취약하다"며 "특히 시장에 급격한 변동이 생기면 투자자들이 한꺼번에 돈을 빼 가는 '집중 환매' 압력이 커질 수 있다"고 지적했습니다.이 경우 "비은행 금융기관들이 자금 마련을 위해 은행 예금을 대규모로 인출하는 결과를 초래"해 금융시장 전체의 불안으로 이어질 수 있다고 우려했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)