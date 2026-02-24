"일본서 가장 아름다운 범죄자"라더니…실체 드러나자 '발칵'

온라인상에서 '일본에서 가장 아름다운 범죄자'라며 화제가 됐던 도쿄 이케부쿠로 성매매 사건 용의자, 21살 타노 카즈야의 첫 재판이 열렸습니다.



TBS 등 일본 현지 매체들에 따르면 타노는 지난 10일 열린 첫 재판에서 자신이 근무하던 주점 종업원에게 매춘 행위를 강요하는 등 기소된 모든 혐의를 인정했습니다.



검찰 측은 타노가 피해자에게 공원에서 매춘 행위를 권유하도록 지시하고, 피해자의 몸에 위치추적장치를 부착해 실시간 위치 정보를 파악했다고 밝혔습니다.



피해자인 27살 여성은 지난 2024년 9월 해당 주점에 입사한 뒤 3개월간 약 400여 명을 상대로 성매매를 강요받은 것으로 조사됐습니다.



타노는 연인 관계인 주점 업주와 함께 업무 능력이 떨어진다는 등의 이유로 피해자에게 폭언과 폭행을 일삼았으며 고추장을 억지로 먹게 하는 가혹행위도 한 걸로 드러났습니다.



피해자는 경찰 조사에서 "인간 대접을 받지 못했다"면서도 "육체적으로나 정신적으로나 너무 지쳐서 도망칠 수 없었다"고 진술한 걸로 전해졌습니다.



실제 피해자의 몸에서는 20여 곳의 멍 자국이 발견됐습니다.



그런데 이런 참혹한 범행 수법과 달리 사건이 알려지자 일본 현지 SNS에선 타노의 외모를 두고 "가장 아름다운 범죄자"라고 칭하거나 AI를 이용해 타노를 캐릭터화하는 등 타노를 옹호하는 현상이 나타났습니다.



외모를 이유로 범죄를 미화하는 듯한 현상에 대해 일본 현지에서는 범죄의 심각성을 간과한 부적절한 행태라는 비판이 나오고 있습니다.



타노에 대한 다음 재판은 다음 달 4일 열릴 예정입니다.



(취재 : 이현영, 영상편집 : 최강산, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)