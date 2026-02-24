대표팀 마운드 착실한 '빌드업'…윤곽 드러난 WBC 선발진

▲ 24일 일본 오키나와현 가데나의 가데나 구장에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 대한민국 야구대표팀과 KIA 타이거즈 연습경기. 선발 등판한 고영표가 투구를 하고 있다.

2026 월드베이스볼클래식(WBC) 출전을 앞둔 한국 야구대표팀이 선발진 밑그림을 거의 그렸습니다.대표팀은 오늘(24일) 일본 오키나와 가데나의 가데나 구장에서 KIA 타이거즈와 4번째 연습경기를 치릅니다.WBC 조별리그에서 다음 달 5일 체코전을 시작으로 일본(7일), 타이완(8일), 호주(9일)를 차례대로 만나는 대표팀은 내부적으로 선발 등판 선수를 정했습니다.대표팀이 오키나와에서 치른 연습경기 선발 투수를 보면, WBC 선발 마운드에 올라갈 선수를 짐작할 수 있습니다.지난 20일 삼성 라이온즈와 첫 연습경기는 소형준(kt wiz)이 2이닝을 던졌고, 21일 한화전은 류현진(한화 이글스)이 2이닝을 소화했습니다.그리고 23일 한화전은 곽빈(두산 베어스)이 2이닝을 투구했으며 24일 KIA전은 고영표(kt)가 3이닝을 채울 예정입니다.이제는 점점 투구 수를 늘려가는 단계입니다.대표팀은 25일 하루 휴식한 뒤 26일 삼성, 27일 kt wiz와 연습경기를 끝으로 오키나와 캠프를 마감하고 일본 본토로 건너갑니다.24일 경기까지는 7이닝 연습경기를 치르고, 26일과 27일은 9이닝 경기가 예정돼 있습니다.연습경기에서 선발 등판했던 소형준과 류현진, 곽빈, 고영표 외에 정우주(한화), 손주영, 송승기(이상 LG 트윈스), 데인 더닝(시애틀 매리너스)도 긴 이닝을 책임져야 할 선수입니다.27일 일본 오사카에 미리 도착해 대표팀 합류를 기다릴 더닝을 제외하면 나머지 투수들은 오키나와에서 3이닝까지 투구를 끌어올릴 참입니다.류 감독은 이날 경기를 앞두고 "26일 삼성전은 소형준과 정우주가 각각 3이닝씩 준비하고 있다"면서 "정우주 역시 긴 이닝을 준비하는 선수다. 지금 선발은 4명뿐이며, 선발급으로 50개에서 65개 정도 던질 선수도 필요하다. 정우주는 그걸 대표하는 선수"라고 확인했습니다.문제는 27일로 예정된 마지막 연습경기인 kt전입니다.현지 일기예보에 따르면 적지 않은 비가 올 예정입니다.대표팀 코치진은 이번 대표팀 투수들을 불펜에서 단순히 개수를 채우는 것보다 실전 경기를 통해 몸을 만들기를 기대합니다.류 감독은 "그날 하루 종일 비가 온다는 예보에서 오전에만 온다고 바뀌었더라. 경기 시간을 늦추거나 이닝을 조정하는 식으로 해서 가능하면 경기를 치르고 오사카로 건너가는 게 계획"이라고 설명했습니다.(사진=연합뉴스)