[여담야담] 사법 3법 본회의 상정…국힘 필리버스터 맞불

SBS 뉴스
작성 2026.02.24 15:36 조회수
[편상욱의 뉴스브리핑]

■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:00)
■ 진행 : 편상욱 앵커
■ 대담 : 김병주 더불어민주당 의원, 유의동 전 국민의힘 의원
● '사법 3법' 처리 수순~내일 전국 법원장회의

김병주 / 더불어민주당 의원
"국민들 사법 개혁 열망 높아…사법 개혁은 국민 명령"      

유의동 / 전 국민의힘 의원
"사법 개편 3법, 법치주의의 기본 정신 흔드는 것"      

● 행정통합 합의 불발~충남·대전 이견 팽팽

김병주 / 더불어민주당 의원
"통합은 시대적 사명…지선 전에 못 하면 못 해"

유의동 / 전 국민의힘 의원
"통합, 밑에서부터 올라와야…톱다운 방식으론 안 돼"   

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.

