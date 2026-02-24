합수본, '통일교 금품 의혹' 임종성 피의자 신분 재소환

▲ 임종성 전 더불어민주당 의원이 피의자 신분으로 조사를 받기 위해 24일 정교유착 의혹을 수사하는 검경 합동수사본부가 위치한 서울고검으로 출석하고 있다

통일교의 정치권 로비 의혹을 수사하는 정교유착 합동수사본부가 금품 수수 의혹이 제기된 임종성 전 더불어민주당 의원을 재차 소환했습니다.합수본은 오늘(24일) 오전 9시부터 임 전 의원을 정치자금법 위반 혐의 피의자 신분으로 불러 조사하고 있습니다.지난 11일에 이어 두 번째 조사입니다.임 전 의원은 합수본 사무실로 출석하면서 윤영호 전 통일교 세계본부장과 소통한 적 없다는 입장이 그대로인지 묻는 취재진의 질문에 "확실히 없다"며 "휴대전화를 포렌식했지만 윤 전 본부장의 전화번호 자체가 나오지 않았다"고 말했습니다.통일교 간부들이 작성한 'TM(True Mother·참어머니) 특별보고' 문건에 이름이 다수 언급된 이유에 대해선 "나름 외교 활동으로 생각해 열심히 활동했기 때문일 뿐, 특별한 이유는 없다고 생각한다"며 "통일교 사업에 도움을 준 적도 전혀 없다"고 주장했습니다.임 전 의원은 2020년 4월 총선 무렵 통일교 측으로부터 3천만 원의 금품을 수수한 혐의를 받습니다.한학자 총재 보고용으로 작성된 TM 문건에는 임 전 의원의 이름이 19차례 언급됐고, 임 전 의원이 통일교의 키르기스스탄 수자원 사업에 도움을 줬다는 내용도 담겼습니다.임 전 의원은 통일교의 '쪼개기 후원' 명단에도 이름을 올린 것으로 파악됐습니다.통일교는 2020년 '월드서밋 2020' 개최 전후로 여야 정치권 인사 수십 명에게 정치자금을 후원했는데, 임 전 의원도 이때 후원금을 받은 것으로 알려졌습니다.(사진=연합뉴스)