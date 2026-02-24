뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

이 대통령-룰라, '소년공 포옹' AI 영상 공유…서로 "형제" 호칭

강청완 기자
작성 2026.02.24 11:58 조회수
이 대통령-룰라, '소년공 포옹' AI 영상 공유…서로 "형제" 호칭
▲ 이재명 대통령과 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령이 지난 23일 청와대에서 국빈 방한 공식 환영식 후 기념 촬영을 하고 있다.

이재명 대통령과 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령이 소년공 시절의 두 사람이 포옹하는 모습을 연출한 인공지능(AI) 편집 영상을 공유하며 우애를 다졌습니다.

이 대통령이 먼저 한-브라질 정상회담이 있었던 23일 저녁 자신의 엑스(X·옛 트위터)에 해당 영상을 올렸습니다.

이 영상에는 소년 시절 두 사람의 사진이 등장하며, 이 소년들이 자연스럽게 서로를 껴안는 모습을 거쳐 대통령이 된 이들이 전날 청와대 앞에서 포옹하는 장면까지 이어지도록 화면이 구성됐습니다.

이 대통령은 "소년공이 대통령이 돼 만났다. 상처를 가졌지만 흉터가 아니고, 노동에서 삶의 지혜를 얻었고, 역경을 겪었으나 국민이 구해줬다. 그래서 우리는 형제"라며 "형제 룰라 대통령에게 영상을 선물한다"고 엑스에 적었습니다.

그러자 룰라 대통령은 24일 자신의 엑스 계정에 이 대통령의 게시글과 영상을 공유했습니다.

룰라 대통령은 그러면서 "큰 포옹을 담아, 내 형제 이 대통령에게"라는 인사를 함께 남겼습니다.

룰라 대통령 엑스 (사진=룰라 대통령 엑스 계정 캡처, 연합뉴스)
▲ 룰라 대통령 엑스

(사진=룰라 대통령 엑스 계정 캡처, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
강청완 기자 사진
강청완 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지