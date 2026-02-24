이 대통령-룰라, '소년공 포옹' AI 영상 공유…서로 "형제" 호칭

▲ 이재명 대통령과 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령이 지난 23일 청와대에서 국빈 방한 공식 환영식 후 기념 촬영을 하고 있다.

이미지 확대하기

▲ 룰라 대통령 엑스

이재명 대통령과 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령이 소년공 시절의 두 사람이 포옹하는 모습을 연출한 인공지능(AI) 편집 영상을 공유하며 우애를 다졌습니다.이 대통령이 먼저 한-브라질 정상회담이 있었던 23일 저녁 자신의 엑스(X·옛 트위터)에 해당 영상을 올렸습니다.이 영상에는 소년 시절 두 사람의 사진이 등장하며, 이 소년들이 자연스럽게 서로를 껴안는 모습을 거쳐 대통령이 된 이들이 전날 청와대 앞에서 포옹하는 장면까지 이어지도록 화면이 구성됐습니다.이 대통령은 "소년공이 대통령이 돼 만났다. 상처를 가졌지만 흉터가 아니고, 노동에서 삶의 지혜를 얻었고, 역경을 겪었으나 국민이 구해줬다. 그래서 우리는 형제"라며 "형제 룰라 대통령에게 영상을 선물한다"고 엑스에 적었습니다.그러자 룰라 대통령은 24일 자신의 엑스 계정에 이 대통령의 게시글과 영상을 공유했습니다.룰라 대통령은 그러면서 "큰 포옹을 담아, 내 형제 이 대통령에게"라는 인사를 함께 남겼습니다.(사진=룰라 대통령 엑스 계정 캡처, 연합뉴스)