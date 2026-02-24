비만 치료제 인기 치솟더니…"마시는 위고비" 반전 정체

<앵커>



다이어트 열풍으로 위고비, 마운자로와 같은 비만 치료제 인기가 높은 가운데, '마시는 위고비' 등 유사 다이어트 식품들도 등장했습니다. 한국소비자원 조사 결과 다이어트 효과가 없는 거짓 광고 제품들로 확인돼서 주의하셔야겠습니다.



최승훈 기자의 보도입니다.



<기자>



다이어트 영양제, 다이어트 유산균 등으로 시중에 유통되고 있는 제품들입니다.



비만 치료 주사제로 유명한 위고비를 표방해 '마시는 위고비'라고 광고하거나, 위고비, 마운자로의 주요 성분인 GLP-1이 들어있는 것처럼 홍보합니다.



하지만 모두 다이어트 효과가 없는 일반 식품입니다.



한국소비자원이 시중에 유통 중인 다이어트 표방 식품 16개 제품을 조사한 결과, 모두 다이어트에 도움이 되는 원료가 포함되지 않은 것으로 나타났습니다.



포만감을 준다고 표시한 4개 제품의 경우 식이섬유가 함유돼 있었으나 1일 섭취량 기준으로 포만감을 유발할 수 있는 객관적 근거가 부족한 것으로 확인됐습니다.



식품에 사용이 금지된 비만 치료제, 변비 치료제 등 의약품 성분은 조사 대상 전체에서 검출되지 않았습니다.



하지만 16개 제품 중 14개 제품은 알약 형태 등으로 판매돼 소비자가 의약품으로 오인할 우려가 컸습니다.



게다가 5개 제품은 AI로 생성한 가짜 의사, 인플루언서 등으로 광고 영상, 사진 등을 만들기도 했습니다.



[김보경/한국소비자원 안전감시국 식의약안전팀장 : 의사를 사칭한다든지 아니면 인플루언서나 특정 유명 장소를 이미지로 조작을 하거나 생성을 해서 사실로 오인할 소지가 있었습니다.]



소비자원은 일반 식품이 비만 치료제를 표방해 판매되지 않도록 해당 사업자에 판매 중단 또는 부당 광고를 개선하도록 권고했습니다.



소비자에게는 제품에 표시된 원료명과 건강기능식품 인증마크를 반드시 확인할 것을 당부했습니다.



(영상취재 : 김학모, 영상편집 : 이상민)