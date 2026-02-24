밀양 산불 '진화율 85%'…오늘 중 잔여 화선 진화 '총력'

<앵커>



밀양에서 난 산불이 이틀째 이어지는 가운데 산림 당국이 대응 2단계를 발령해 진화 작업을 벌이고 있습니다. 올해 두 번째 대형 산불인데, 당국은 가용 자원을 총동원해 오늘 중 남은 화선 1km를 잡겠다는 계획입니다.



홍승연 기자입니다.



<기자>



산등성이에서 계속해서 희뿌연 연기가 뿜어져 나오고, 진화 헬기들은 쉴 새 없이 오가며 물을 뿌립니다.



경남 밀양시 산랑진읍의 한 야산에서 불이 시작된 건 어제(23일) 오후 4시 10분쯤.



밤새 불이 번지면서 산림 당국은 오늘 새벽 산불 대응 단계를 2단계로 격상했습니다.



소방청도 인근 시도의 소방력을 밀양으로 집결하는 국가소방동원령을 내리고 대응에 나섰습니다.



일출과 동시에 헬기 34대가 순차적으로 진화 작업에 투입되면서, 오늘 오전 5시 기준 51%였던 진화율은 9시 30분 기준 85%까지 올랐습니다.



전체 화선 길이 6.5km 중 5.5km는 진화가 완료된 상태고, 나머지 1km에 대해서는 진화 인력 890여 명과 장비 150여 대를 동원해 불길을 잡고 있습니다.



산불로 피해가 예상되는 면적인 산불영향구역은 141ha까지 늘었습니다.



어제 주불을 잡은 함양 산불에 이어 올해 두 번째 대형 산불인데, 다행히 현재까지 인명 피해는 없는 것으로 파악됐습니다.



다만 불이 마을 인근까지 번지면서 주민 180여 명이 대피했습니다.



[손진길/경남 밀양시 검세마을 이장 : 모두 초등학교에 대피를 시킨 상황이고 민가에 주택에는 사람 한 분도 안 계시고….]



산림 당국은 현장에 바람이 잦아들었고 오후부터 비가 예보되어 있어 불길을 잡는 데 도움이 될 것으로 보고 오늘 중 주불을 진화할 계획이라고 밝혔습니다.



앞서 지난 주말, 경남 함양 지리산 자락에서 이어지던 산불은 어제 44시간 만에 큰 불길이 잡혔습니다.



산불영향구역은 234ha로 올해 들어 발생한 산불 가운데 가장 큽니다.



지난달 20일에 산불 조심 기간을 선포한 지 한 달여 만에 산불은 128건 발생했고 축구장 230여 개 면적이 불에 탔습니다.



(영상편집 : 최진화, 영상취재 : 권용국 KNN, 화면제공 : 산림청)