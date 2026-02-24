[12뉴스] 오늘의 주요뉴스

1. 이재명 대통령이 "시장에 맞서지 말라는 말이 있지만 정부에 맞서지 말라는 말도 있다"며 부동산 정상화 의지를 다시 한번 강조했습니다. "다주택을 유지하는 것은 자유지만 위험과 책임은 피할 수 없다"고도 밝혔습니다.



2. 트럼프 미 대통령이 "어떤 나라든 미 대법원의 관세 판결로 장난을 치려고 한다면 더 높은 관세를 부과할 것"이라고 경고했습니다. 한미 관세의 또 다른 변수로 거론되는 쿠팡 사태와 관련해선, 미 의회가 로저스 쿠팡 임시대표를 불러 비공개 증언을 들었습니다.



3. 민주당이 오늘(24일) 오후 국회 본회의에서 법 왜곡죄와 재판소원제, 대법관 증원 등 일명 '사법 개혁 3법' 처리를 시도합니다. 국민의힘은 무제한 토론으로 저지하겠다고 예고해 또 한 번 여야 대치가 예상됩니다.



4. 김병기 의원 차남의 특혜 채용 의혹을 수사하는 경찰이 차남이 취업했던 가상자산 거래소 빗썸을 압수수색했습니다. 오늘 국회 본회의에선 공천헌금 수수 혐의로 구속영장이 청구된 무소속 강선우 의원의 체포동의안이 표결에 부쳐집니다.