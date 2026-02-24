전한길 "태진아도 나도 피해자" 주장…'3·1절 콘서트' 결국 대관 취소

이미지 확대하기

한국사 강사 출신 극우 성향 유튜버 전한길이 이른바 '3·1절 기념 자유음악회' 섭외 논란과 관련해 "태진아도 나도 피해자"라고 주장했다. 그러나 해당 공연은 결국 대관이 취소되며 무산 수순을 밟게 됐다.전한길은 지난 23일 자신의 유튜브 채널 '전한길 뉴스' 라이브 방송에서 "콘서트 관련 기사가 많이 나와 어머니도, 직원들도 걱정이 크다"며 말문을 열었다.이어 가수 태진아 측이 법적 대응을 예고한 데 대해 "전한길을 고발한다고 하지만 결국 못할 거다. 내가 연예인을 섭외한 사람이 아니기 때문에 나를 고발할 수 없다. 내가 뭘 잘못했나. 섭외는 업체에서 했다"고 주장했다.또 방송에서 전한길은 "저 연예인들이 무슨 잘못이 있느냐. 범죄를 저질렀느냐"고 반문하면서 "태진아도 피해자고 이재용도 피해자다. 언론 보도는 천박한 가짜뉴스"라면서 일부 연예인들이 정치권과 특정 언론으로부터 압박을 받았다고도 언급했으나, 이에 대한 구체적인 근거는 제시하지 않았다.앞서 전한길 측은 다음 달 2일 경기 고양시 킨텍스에서 열릴 예정이던 '3·1절 기념 자유음악회' 홍보 포스터에 태진아, 이재용 전 MBC 아나운서 등 출연진의 사진을 게재했다가 논란을 빚었다.이후 태진아, 이재용 아나운서, 소프라노 정찬희, 뮤지컬 배우 정민찬 등이 연이어 해당 콘서트 출연을 결정한 사실이 없다고 선을 그으면서 주최 측이 참가자들에게 콘서트 성격을 제대로 설명하지 않았고, 사전에 동의를 받지 않은 채 공연 포스터를 제작한 게 아니냐는 비판을 받았다.논란이 확산되는 가운데, 경기도 킨텍스에서 진행될 예정이었던 '전한길 콘서트' 대관이 취소 수순을 밟고 있는 것으로 전해졌다.지난 23일 김동연 경기도지사는 킨텍스 측에 해당 행사 대관 취소를 강력히 촉구했고, 이에 킨텍스 이민우 대표이사가 계약 상대 측에 대관 취소를 문서로 통보한 것으로 알려졌다.이 대표는 "당초 3·1절 기념 행사로 알고 계약했으나 정치적 행사로 보이는 부분이 있어 고민하던 중, 오늘 계약 상대 측에 대관 취소를 문서로 통보했다"고 밝혔다. 킨텍스 규정에는 '사회적 통념상 수용하기 어렵다고 판단되는 행사'의 경우 장소 배정을 제한할 수 있다는 조항이 있다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)