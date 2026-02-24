패닉, 20년 만에 콘서트로 돌아온다…이적+김진표 '전설의 복귀'

1995년 데뷔해 가요계에 큰 획을 그은 듀오 패닉이 20년 만에 돌아온다.



이적의 소속사에 따르면 싱어송라이터 이적과 독보적인 래퍼 김진표로 이루어진 듀오 '패닉(Panic)'이 20년 만에 단독 콘서트로 돌아온다. 이번 공연은 이적과 김진표, 이 투샷을 무대 위에서 다시 볼 수 있는 뜻깊은 자리가 될 전망이다.



1995년 데뷔한 패닉은 총 4장의 앨범을 통해 '달팽이', '왼손잡이', 'UFO', '내 낡은 서랍 속의 바다' 등 실험적이면서도 대중적인 명곡을 연이어 발표하며 한국 대중음악사에 큰 자취를 남겼다. 긴 시간 전설의 귀환을 기다려온 팬들에게 이번 단독 콘서트는 벅찬 감동을 선사할 예정이다.



'2026 패닉 콘서트 <PANIC IS COMING>'는 오는 4월 16일(목)부터 19일(일)까지 4일간 LG아트센터 서울, LG SIGNATURE 홀에서 열린다. 공연 시간은 평일인 목요일과 금요일은 오후 7시 30분, 주말인 토요일과 일요일은 오후 5시다.









(SBS연예뉴스 강경윤 기자)