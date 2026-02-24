'공취모' 이건태 "원내대표도 국조 필요 인식…지선 전 추진"

▲ '이재명 대통령 사건 공소 취소와 국정조사 추진을 위한 의원 모임' 간사인 이건태 의원이 지난 23일 국회 의원회관에서 열린 출범식 및 결의대회에서 조작 기소 실상에 관해 설명하고 있다

더불어민주당 원내 모임인 '이재명 대통령 사건 공소 취소와 국정조사 추진을 위한 의원 모임' 간사인 이건태 의원이 한 라디오 방송에 나와 6·3 지방선거 전 검찰 조작 기소 의혹에 대한 국정조사 추진 의지를 밝혔습니다.이 의원은 오늘(24일) YTN 라디오 인터뷰에서 "한병도 원내대표도 '국정조사가 필요하다'는 인식을 공유하고 있다"며 이같이 말했습니다.그는 "어떤 날짜에 어떤 전략을 갖고 국조를 추진할지 논의하고 있다"며 "최대한 빨리 하자고 원내지도부에 말씀드리고 협의하고 있다"고 언급했습니다.이어 '지방선거 전 국조가 바로 시작돼야 하느냐'는 질문에 "그렇게 생각하고 있다"고 답하면서 야당의 반대 가능성을 두고는 "민주당이 주도적으로 밀고 나가야 한다"고 강조했습니다.원내 최대 규모 모임으로 알려진 공취모 출범을 계기로 민주당 내에선 계파 분화가 가속하고 있다는 평가가 잇따르고 있습니다.특히 정청래 대표와 '친정청래' 인사인 이성윤 최고위원이 이 대통령의 팬카페 '재명이네 마을'에서 그제 강제 탈퇴된 일이 맞물리며 이 같은 분석에 더욱 힘이 실리는 모양새입니다.이와 관련해 이 의원은 "(공취모는) 개방형 모임"이라며 "친명의 모임이라고 말하는 것에는 많은 어폐가 있다"고 선을 그었습니다.아울러 "105명의 의원은 당 대표와 원내대표, 장관으로 가신 분들을 빼면 약 65% 정도가 참여한 것"이라고 부연했습니다.이어 "검찰 독재가 만든 악취 나는 쓰레기를 치워야 한다"며 모임의 명분을 거듭 강조했습니다.정 대표 등의 이 대통령 팬카페 강퇴에 대해선 "지지자들의 의견이 일률적일 수는 없다"면서도 "(팬카페의) 내부 사정을 잘 모른다"며 말을 아꼈습니다.공취모에 대한 청와대 반응은 없느냐는 질문엔 "대통령 입장에선 당신의 이름이 쓰였기 때문에 다소 불편할 수도 있을 것 같다"며 "이 이름을 써야만 결집이 되고 동력이 생긴다고 해서 쓴 것"이라고 설명했습니다.(사진=연합뉴스)