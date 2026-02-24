[자막뉴스] '노메달'에 중국 언론 린샤오쥔 '저격'? "한국 교묘한 술책 탓" 황당 주장까지

2026 밀라노 코르티나담페초 동계 올림픽에서 중국 쇼트트랙이 사상 최악의 성적표를 받았다는 평가가 나오면서, 중국 내에선 린샤오쥔, 과거 이름 임효준을 비롯한 귀화 선수들 관련 시스템에 대한 비판이 나왔습니다.



중국은 이번 올림픽 쇼트트랙 종목에서 금메달은 하나도 따내지 못했고, 남자 1000m에서 쑨룽만 은메달을 획득했습니다.



이에 대해 중국 매체 소후닷컴은 "베이징에서 시작된 인재 올인 도박이 밀라노에서 환멸로 귀결됐다"고 평가했습니다.



한국 대표 출신인 임효준, 즉 린샤오쥔과 헝가리 출신 류사오앙·류사오린 형제 등 곧바로 투입할 수 있는 선수들을 중국으로 귀화시키면서 오히려 중국 토종 신인 육성을 제대로 해내지 못했다는 겁니다.



또다른 매체 넷이즈는 린샤오쥔을 향해 "메달도, 환호도 없었고 반복된 말은 '죄송합니다' 하나였다"며 "한국에서 귀화한 특별한 이력만큼 기대도 컸지만 메달 근처에도 가지 못했다"고 했습니다.



그러면서, 이 같은 결과가 한국 탓이라는 터무니없는 주장까지 제기했습니다.



"한국이 린샤오쥔을 모함하고 출전 금지시킨 데다 예외 신청까지 거부했다"며 "이는 한국의 교활한 술책"이라는 겁니다.



국제올림픽위원회 규정상 올림픽에서 다른 나라를 대표하려면 이전 국적으로 출전한 시점으로부터 3년이 지나야 출전이 가능하도록 돼있는데, 이에 대해 넷이즈는 "당시 중국빙상협회는 한국이 린샤오쥔에게 예외를 적용해 주기를 바랐지만, 한국 측이 이를 단호히 거부했다"는 근거 없는 주장을 펼쳤습니다.



앞서 린샤오쥔은 이번 올림픽 총 5개 종목에 출전했으나 남자 1000m와 1500m, 500m에서 모두 준결승 진출에 실패했습니다.



린샤오쥔은 이후 중국 언론과의 인터뷰에서 "8년간 너무 힘들고 지치고 포기하고 싶은 순간도 있었지만 쇼트트랙이 인생의 전부였다"며 2030년 동계올림픽 출전을 기약했습니다.



앞서 린샤오쥔은 2018 평창 올림픽에서 남자 1500m 금메달, 500m 동메달을 따내며 스타로 떠올랐지만, 이듬해 후배 선수 성추행 사건에 휘말리면서 1년 자격정지 처분됐고 2020년 6월 중국으로 귀화를 결정했습니다.



(취재: 이현영/ 영상편집: 이다인/ 디자인: 이수민/ 제작: 디지털뉴스부)