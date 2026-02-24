이동휘가 연기하는 이동휘…'메소드연기'에 모든 걸 걸었다

배우 이동휘가 영화 '메소드연기'에서 캐릭터 '이동휘'를 연기한다.



'메소드연기'는 코미디로 떴지만 코미디가 하기 싫은 '웃기는 배우' 이동휘가 진정성 있는 연기로 인정받기 위해 역할에 과몰입하면서 벌어지는 이야기.



2015년 드라마 '응답하라 1988'의 '동룡' 역을 맡아 강렬한 존재감을 각인시킨 이동휘는 '뷰티 인사이드', '아가씨', '공조' 등 다양한 작품에서 신스틸러로 활약해왔다.



2019년 "왜 자꾸 장사가 잘되는데!"라는 유행어를 탄생시킨 코믹 수사극 '극한직업'으로 천만 배우 반열에 오른 그는, 이후 '카지노', '수사반장 1958', '범죄도시4', '파인: 촌뜨기들' 등 장르와 캐릭터를 넘나들며 연기 스펙트럼을 확장했다. 연기뿐 아니라 뛰어난 예능감과 가창력, 탁월한 패션 센스까지 겸비한 올라운더 배우 이동휘가 '메소드연기'에서 자신의 이름을 건 캐릭터 '이동휘'로 인생 연기에 도전한다.



이동휘가 맡은 '이동휘'는 코미디로 스타덤에 올랐지만 더 이상 코미디가 하고 싶지 않은 배우다. 실제로도 특유의 능청스러운 코믹 연기로 대중의 사랑을 받아온 만큼 현실과 허구의 경계를 오가는 설정은 자연스러운 과몰입을 유발한다. 오랜 공백 끝에 찾아온 정극 출연의 기회 앞에서 '이동휘'는 진정성 있는 연기를 보여주고자 비장하게 나서지만, 한없이 꼬여만 가는 상황은 아이러니한 웃음과 짠내 나는 페이소스를 선사한다.



'이동휘'를 연기한 소감에 대해 그는 "실제 모습과 굉장히 비슷하지만, 내가 표현하고자 하는 '이동휘'와 대중이 알고 있는 '이동휘' 사이의 밸런스를 맞추기 위해 노력했다"고 밝혀 코믹함과 진정성을 아우르는 다층적인 매력을 기대하게 한다.



'메소드연기'는 오는 3월 18일 전국 극장에서 관객들을 만난다.



(SBS연예뉴스 김지혜 기자)