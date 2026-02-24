[단독] 증권사 부장이 코스닥 시세조종…대신증권 등 압수수색

증권사 부장이 시세조종 세력과 공모해 코스닥 상장사의 주가를 조작했단 혐의를 포착한 검찰이 압수수색에 나섰습니다.



서울남부지검 증권범죄합수단은 오늘(24일) 오전부터 대신증권 본사와 이 회사 부장으로 재직했던 A 씨 자택 등에 대한 압수수색을 벌이고 있습니다.



A 씨는 지난 2024년 말부터 지난해 초까지 시세조종 세력과 공모해 코스닥 상장사 D사의 주가를 부정하게 조종한 혐의를 받고 있습니다.



A 씨와 공모해 시세를 조종한 혐의를 받는 세력들 중에는 유명 인플루언서 B 씨의 남편도 포함된 것으로 취재됐습니다.



검찰은 A 씨가 시세조종 세력과 여러 차례 통정매매 등을 행한 혐의를 포착하고 본격 수사에 나선 걸로 파악됐습니다.



대신증권 측도 지난해 이러한 사실을 파악하고 A 씨에 대한 자체 감사를 벌인 것으로 전해졌습니다.



최근 정부와 여당이 강력한 증시 부양책을 잇따라 내놓고 있는 상황 속, 이재명 대통령도 여러 차례 "주가 조작은 패가망신"이라는 메시지를 낸 바 있습니다.



검찰은 주요 증권사 부장으로 재직하던 인물이 주가조작에 가담한 혐의가 중하다고 보고 오늘 압수수색 결과 분석을 토대로 수사 확대에 나설 방침입니다.